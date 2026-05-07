Tres candidatos se disputan la presidencia de la Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora

Tres personas han presentado, en tiempo y forma, sus candidaturas para las elecciones a la presidencia de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, según han confirmado fuentes oficiales.

Dos nombres circulaban en ámbitos semanasanteros desde hace varias semanas, cuando irrumpió una tercera posibilidad, para sorpresa de muchos. En algunos círculos comenzó a comentarse que alguno de los aspirantes podría estar bajarando dar marcha atrás y remitir su renuncia para integrarse en la candidatura de otro, pero finalmente eso no ha sucedido y tres serán las opciones entre las que puedan decidir los hermanos y las damas el futuro de la cofradía.

Los candidatos son Pablo Alonso Vicente, quien aspira a un segundo mandato al frente de la Esperanza, así como Alberto Rus Rodríguez y Asunción Jorge Martín, ambos sin experiencia en juntas directivas de Semana Santa, pero con muchos años de pertenencia a la cofradía que desfila la mañana del Jueves Santo y movidos por el deseo de cambio.

En los anterios comicios que suponía tomar el relevo de María José Herrero, presidenta que condujo el rumbo de la Esperanza desde la sección hasta su conversión en cofradía, únicamente hubo dos pretendientes, Marina Álvarez y Pablo Alonso.

Elecciones

La Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora celebrará elecciones a la presidencia el próximo sábado 16 de mayo. La votación tendrá lugar durante una asamblea extraordinaria, convocada a las 17.00 horas en el Seminario de San Atilano.

Tras el rezo de preces llegará el turno de las votaciones. Las urnas permanecerán abiertas de forma ininterrumpida hasta las 21.00 horas, momento en el que se cerrará la votación y se procederá al recuento de los votos.

Tienen derecho a voto los hermanos y las damas mayores de 18 años y que deberán llevar el DNI, ya que “bajo ningún pretexto podrá votar cualquier hermano o dama que no cumpla con este requisito”. Desde la Virgen de la Esperanza animan a sus integrantes a participar y acudir a votar poque “el futuro de nuestra cofradía se decide entre todos y cada hermano cuenta”.