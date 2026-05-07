La Seguridad Social, protagonista del foro del periódico

“La Seguridad Social en España. Un modelo de protección social” es el título del primer foro de mayo del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, al que regresa Teresa Peral, directora provincial del INSS y la Tesorería de la Seguridad Social. El argumento de su conferencia versará sobre la Seguridad Social como un modelo gestionado por el Estado, con el objetivo de garantizar asistencia médica y seguridad en el ingreso ante contingencias surgidas de la vejez, el desempleo, la enfermedad o la maternidad.

Se trata, por tanto, de una especie de sistema de solidaridad que cubre riesgos individuales y que asegura la subsistencia ante situaciones de necesidad, funcionando a través de prestaciones tanto contributivas como no contributivas.

La conferencia aportará datos y resolverá dudas de la mano de una profesional ampliamente cualificada, además de avalada por su amplia experiencia laboral, lo que le hace conocer a conciencia tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como su Tesorería.

Amplia formación

Técnica superior de la Seguridad Social, su formación se forjó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, además de tener estudios de Ciencias Políticas por la UNED. Atesora una gran experiencia y conoce muy bien los entresijos de la administración, tras haber ocupado con anterioridad puestos como el de letrada en la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León y del Consejo Consultivo.

La cita con el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA es este jueves, a partir de las 20.00 horas, en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.

Las otras citas de mayo

Esta será la primera de las tres conferencias programadas para este mes de mayo, en el que el foro del periódico se despide hasta después del verano. El programa se completa con la presentación del libro “Una verdad incómoda. Testimonio de una época contra el silencio y la mentira”, con la presencia de su autor, Jaime Mayor Oreja, el próximo jueves 14 de mayo; y la conferencia “La problemática de la propiedad horizontal y los pisos turísticos”, a cargo de Manuel Almenar Belenguer, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que cerrará este curso 2025-2026 el 21 de mayo.

En ambos casos, las conferencias se celebrarán, como es habitual, en el paraninfo del Colegio Universitario, a las 20.00 horas.