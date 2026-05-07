Regresa a Zamora el festival que lleva la ciencia a los bares

Pint of Science regresa este mayo a Zamora para amenizar la estancia en el bar con interesantes charlas divulgativas sobre medicina, naturaleza, tecnología o incluso arqueología. La edición este año en Zamora promete una gran variedad de temas que pueden atraer a un público muy diferente, pero al que le une las ganas de aprender.

La cita con la divulgación científica será los días 18, 19 y 20 de mayo, como en el resto de las ciudades del mundo donde también se celebra y volverá a repetir sede, el Casino de Zamora, al igual que el equipo organizador, con docentes zamoranos de diferentes especialidades y periodistas.

Charla de una edición anterior del Pint of Science en Zamora. / Cedida

Las charlas arrancarán a las 18.00 horas y la entrada es totalmente gratuita, hasta completar aforo, con la promesa de salir de la jornada habiendo aprendido algo nuevo mientras uno se divierte escuchando a investigadores zamoranos que comparten sus trabajos y están dispuestos a resolver cualquier duda del público, dando pie a interesantes debates tras sus intervenciones.

Estas son las propuestas de la nueva edición:

Lunes, 18 de mayo

“Microscopía y cáncer”, a cargo de Alberto Ballestín Rodríguez, de la Universidad de Extremadura.

“El fascinante mundo de los hongos”, a cargo de Jorge Poveda Arias, de la Universidad de Valladolid.

“Canciones, palabras y educación”, a cargo de Catalina Montero Rodríguez, de la UNED.

Martes, 19 de mayo

“Cuerdas de acero y vinilos: los materiales y la música”, a cargo de José Carlos Rebollo Alburquerque, de la Universidad de Salamanca.

“Somos naturaleza”, a cargo de Víctor Javier Colino Rabanal, de la Universidad de Salamanca.

“Siete objetos arqueológicos fabulosos”, a cargo de Óscar Rodríguez Monterrubio, de la Asociación Científica Cultural Zamora Protohistórica.

Miércoles, 20 de mayo

“¿Cómo observamos el sol?”, a cargo de Gaudencio Paz Martínez, de la Universidad de Salamanca.

“Ejercicio y cáncer”, a cargo de Ana Ruiz Casado, de la Fundación para la Investigación Puerta de Hierro.

“La historia con perspectiva de género en las aulas”, a cargo de Manuel Rodríguez Gago, de la Universidad Complutense de Madrid.