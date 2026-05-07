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Regresa a Zamora el festival que lleva la ciencia a los bares

La nueva edición de Pint of Science se celebra del 18 al 20 de mayo en el Casino

Parte del equipo organizador de Pint of Science en Zamora.

Parte del equipo organizador de Pint of Science en Zamora. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Pint of Science regresa este mayo a Zamora para amenizar la estancia en el bar con interesantes charlas divulgativas sobre medicina, naturaleza, tecnología o incluso arqueología. La edición este año en Zamora promete una gran variedad de temas que pueden atraer a un público muy diferente, pero al que le une las ganas de aprender.

La cita con la divulgación científica será los días 18, 19 y 20 de mayo, como en el resto de las ciudades del mundo donde también se celebra y volverá a repetir sede, el Casino de Zamora, al igual que el equipo organizador, con docentes zamoranos de diferentes especialidades y periodistas.

Charla de una edición anterior del Pint of Science en Zamora.

Charla de una edición anterior del Pint of Science en Zamora. / Cedida

Las charlas arrancarán a las 18.00 horas y la entrada es totalmente gratuita, hasta completar aforo, con la promesa de salir de la jornada habiendo aprendido algo nuevo mientras uno se divierte escuchando a investigadores zamoranos que comparten sus trabajos y están dispuestos a resolver cualquier duda del público, dando pie a interesantes debates tras sus intervenciones.

Estas son las propuestas de la nueva edición:

Lunes, 18 de mayo

“Microscopía y cáncer”, a cargo de Alberto Ballestín Rodríguez, de la Universidad de Extremadura.

“El fascinante mundo de los hongos”, a cargo de Jorge Poveda Arias, de la Universidad de Valladolid.

“Canciones, palabras y educación”, a cargo de Catalina Montero Rodríguez, de la UNED.

Martes, 19 de mayo

“Cuerdas de acero y vinilos: los materiales y la música”, a cargo de José Carlos Rebollo Alburquerque, de la Universidad de Salamanca.

“Somos naturaleza”, a cargo de Víctor Javier Colino Rabanal, de la Universidad de Salamanca.

“Siete objetos arqueológicos fabulosos”, a cargo de Óscar Rodríguez Monterrubio, de la Asociación Científica Cultural Zamora Protohistórica.

Miércoles, 20 de mayo

“¿Cómo observamos el sol?”, a cargo de Gaudencio Paz Martínez, de la Universidad de Salamanca.

“Ejercicio y cáncer”, a cargo de Ana Ruiz Casado, de la Fundación para la Investigación Puerta de Hierro.

Noticias relacionadas y más

“La historia con perspectiva de género en las aulas”, a cargo de Manuel Rodríguez Gago, de la Universidad Complutense de Madrid.

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