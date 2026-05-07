Ratios “insoportables” y precariedad salarial: estas son las quejas de las educadoras infantiles

En Zamora existen 25 escuelas infantiles, con 64 técnicos superiores en Educación Infantil y once maestros de Educación Infantil. Todos ellos, la gran mayoría mujeres, estaban llamados a la huelga para exigir mejorar laborales en su día a día.

Bajo el lema "¡Nos van a oír!", los centros de Educación Infatil de 0 a 3 años ha convocado este jueves una jornada de huelga / José Luis Fernández / LZA

Desde la Plataforma 0 a 3 años, Sara Rodríguez afirmó que la situación del sector es “muy precaria”, pese a que desde la Lomloe se prometía la equiparación a etapa educativa como las posteriores, “algo que no se ha hecho en ningún momento efectivo”, recordó Rodríguez durante la concentración que tuvo lugar en La Marina para exigir la puesta en marcha de lo apalabrado en esta ley educativa y la mejora de sus condiciones laborales.

Aunque existen muchas desigualdades entre los diferentes colectivos que se encargan de los menores de cero a tres años, dependiendo de si se está trabajando en una escuela pública, privada o concertada y de su gestión; existe una lucha común de todas estas profesionales: una bajada de ratios en las aulas y mejorar la actual precariedad laboral.

Bajo el lema "¡Nos van a oír!", los centros de Educación Infatil de 0 a 3 años ha convocado este jueves una jornada de huelga / José Luis Fernández / LZA

“En nuestro caso, aun teniendo una titulación de técnico superior, cualquier otro oficio con el mismo nivel tiene más sueldo que nosotras con la misma formación”, comparó la portavoz, quien subrayó que el trabajo de las educadoras infantiles “es sostenedor de la sociedad, pero no se nos está tratando bien, ni a nosotras ni a alumnos de esta etapa, porque no se nos dan los medios necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo de manera digna”, denunció.

Servicios mínimos abusivos

Respecto al escaso seguimiento de la huelga convocada para este jueves por el sindicato Comisiones Obreras, que en Zamora solo han secundado el 4% de las trabajadoras, según los datos oficiales, la razón está en los servicios mínimos “abusivos” fijados por la administración, según explicó desde el sindicato José Manuel Ramos, quien defendió esa exigencia de reducción de ratios de las compañeras. “Tener en un aula de dos y tres años a veinte alumnos para darles de comer, llevarlos al baño y atenderlos en cualquier problemática que les surja durante la jornada laboral es prácticamente imposible”, reconoció, recordando las cifras que se sugieren desde la Unión Europea, que propone aulas de cuatro bebés hasta el año, cuando en la actualidad son de ocho, y de seis para las clases de uno a dos años, cuando la realidad es que las educadoras trabajan con trece alumnos, según los datos del sindicato.

Sara Rodríguez subrayó para finalizar que su petición se resume en que “se reconozca la labor educativa que tenemos y que se nos remunere, porque no se puede vivir con un salario mínimo interprofesional siendo técnicos superiores con formación y mucha responsabilidad”, concluyó.