La poesía taurina de Tundidor

Jesús Hilario Tundidor ha sido uno de los más destacados poetas zamoranos del siglo XX y hace escasos días, el 2 de mayo, se han cumplido cinco años de su fallecimiento.

Entre los diversos premios que recibió por su producción poética, destacan algunos como el Adonais (1962), el Premio de la Academia Castellano-Leonesa de la Poesía (1999), el Premio León Felipe (2000) o el más reciente, el Premio Castilla y León de las Letras (2014), que también obtuvieron otros zamoranos como Juan Manuel de Prada o su gran amigo Claudio Rodríguez, con quien compartía afición taurina.

Porque Tundidor, aunque no es demasiado conocido, era seguidor de la Fiesta de los toros desde que era un niño. Y es también bastante desconocido, quizás, más aún, que, entre su vasta obra, escribió algunos poemas de corte taurino.

Hasta llegar ahí, habría que remontarse al origen de su gusto por los toros que, sin duda, heredó de su padre, Isidro Hilario "El Chico de la Botica II".

Tundidor, toreando en la capea de clausura de un congreso de poesía en Salamanca. / Cedida.

"La afición que tuve a las corridas de toros me vino de mi padre, quien llegó a torear en algún festival benéfico que, por entonces, se celebraban en la capital, con nombre artístico ‘El Chico de la Botica II’, por eso de trabajar durante años en la farmacia de don Tomás Tomé", reconocía el propio poeta en una entrevista que mantuvo con el Foro Taurino de Zamora (FTZ) tras recibir el Premio Castilla y León de las Letras.

Y es que el padre del poeta compaginaba su afición con su trabajo en la botica que hubo en la calle de Quebrantahuesos, tiempo durante el que participó en festivales taurinos benéficos que se celebraban en la capital zamorana.

La pasión por los toros de su progenitor fue, quizás, "el germen" de la ilusión del futuro poeta por ser torero, puntualizaban desde el FTZ.

Y es que Hilario Tundidor, en el mismo encuentro mantenido con los aficionados zamoranos y en alguna otra entrevista, como una publicada en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, reconocía haber querido ser torero en su etapa infantil.

Tundidor, toreando en la capea de clausura de un congreso de poesía en Salamanca. / Cedida.

Sus inquietudes taurinas se expresaron muy pronto en Tundidor, quien, además de al fútbol, su otra gran pasión infantil y juvenil, jugaba con sus amigos de entonces, de manera habitual, a los toros en la plazuela que, con los años, llevaría su nombre, entre la calle Hospital, donde nació, y la calle Las Damas de la capital zamorana, en la que vivió durante años.

Allí, en aquella plazuela que resultaba ser "un ruedo perfecto", celebraban corridas "como Dios manda", rememoraba junto a miembros del FTZ.

"Con los escalones de una casa como tendidos, los amigos formaban las cuadrillas y llevan a cabo el paseíllo. El toro se simulaba con dos tubos de cartón como cuernos y, para lancear, toallas, chaquetas e incluso el verde capote de un guardia civil que alguno lleva muy de vez en cuando. Si el compañero al que le toca hacer de toro, al embestir, lo hacía bien, ovación y vuelta al ruedo; si no, abucheos. Con mis siete años de entonces, me recuerdo dando chicuelinas que no estaban nada mal", confesaba el poeta sobre sus juegos y sueños infantiles. "Yo daba unas extraordinarias chicuelinas y entraba a matar a volapié", remataba.

Como cuenta su hijo, sus actividades taurinas no cesaron ahí, pues, durante la adolescencia, ejerció "y no pocas veces" de maletilla, gracias a la ganadería del Marqués de Villagodio, ubicada en Coreses.

Allí también se llevó algunos revolcones, como un día, cuando tenía 15 o 16 años y recorrió con su amigo Paco los 11 kilómetros de distancia para ver tentar a los toreros que iban por aquella casa.

La aventura en aquella ocasión tuvo la consecuencia de cosechar una bronca; creía recordar que "con algunos cachetes en su casa, por haberse roto y manchado de sangre los bombachos que había estrenado el Domingo de Ramos" al quedar a merced de una vaquilla o un eral, no recordaba exactamente cuando habló con los miembros del FTZ.

El poeta no dudó en saltar al ruedo en alguna que otra ocasión, como en una capea con la que se clausuraban los actos de un congreso de poesía en Salamanca allá por 1970, momento que inmortalizó con su cámara la académica de la Lengua y también poeta Carmen Conde.

Además de aquella ilusión de ser torero, tenía en su pensamiento tirarse de espontáneo en alguna plaza en la primera ocasión que se le presentara, como le confesó a los del Foro Taurino. Aunque, finalmente, no lo hizo.

Jesús Hilario Tundidor no llegó a ejercer nunca como torero,como aspiraba de pequeño, pero recordaba que alguna vez ejerció de mozo de espadas por un día de El Poto. Y "alguna vez se fue de novillos por ahí. Iba a muchas capeas", cuenta su hijo.

Pronto, el joven Tundidor se decantó en sus inquietudes hacia la literaria, aunque ello no hizo que abandonara las otras: además de los toros, el fútbol.

Si bien, ni el fútbol ni el toreo aparecen representados apenas en su producción poética ya que su poesía fue "por otros derroteros", dice su hijo Pedro, pero el tema taurino sí aparece en algunos de sus versos.

Portada del libro "Memoria y Duelo (Homenaje a Manolete), para el que Tundidor escribió un poema. / Cedida.

El má significativo y "el mejor poema que escribió mi padre sobre motivos taurinos, el más bonito", dice su vástago, es "Laurel para Manolete", con el que el poeta zamorano contribuyó al libro "Memoria y Duelo (Homenaje a Manolete)", una antología publicada por CajaSur en 1997, dentro de la colección "Cuadernos de Sandua".

El poema dedicado al malogrado torero fue escrito inicialmente de forma caligramática, pero pronto acompañado por, como la denominaba el poeta, su "transferencia" a un modo más tradicional.

No parece casualidad que otro de los recuerdos, como dice su hijo, más vivos de aquellas primeras vivencias taurinas de Tundidor se produjera un 28 de agosto de 1947, día en que un amigo llegó a la plaza de San Martín de la capital zamorana diciendo que Manolete había muerto.

Y recordaba Tundidor ante el FTZ que, aunque él, en aquel entonces, "era más de Dominguín, sintió una gran pena, no sólo por el fallecimiento en sí", sino también porque ya no podría ver en la ciudad al cordobés Manuel Rodríguez Sánchez, quien tenía prevista su actuación pocos días después dentro de la Feria de Septiembre, en una corrida para la que, al parecer, estaban prácticamente agotadas las entradas.

Aparte del poema dedicado a Manolete en el libro mencionado, del que se conserva algún ejemplar en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, Pedro Hilario dice que su padre escribió "unos cuantos más", refiriéndose a versos de temática taurina.

Su hijo calcula que serían unos seis o siete poemas más, junto con este, "y luego algún otro suelto", aunque reconoce que no los tiene localizados. "No tiene una producción amplia sobre el tema", dice Pedro Hilario, que añade que su padre "leía cosas de toros y el Cossío lo tenía".

Durante la entrega del premio Castilla y León de las Letras y en la disertación de su discurso, Tundidor dijo: "Lo que no emociona no tiene cabida en lo poético". "Una corrida de toros tiene que tener emoción, pero no de riesgo ni de crueldad, sino emoción en la que el arte produce el sentimiento", frase con la que, como si de un pase de pecho se tratara, remataba. n

NOCTURNO CORDOBÉS

- Laurel para Manolete -

Perfil de la quietud

en el augur larguísimo

del natural que hacia la muerte induce,

estableciendo,

en los óleos del aire,

la norma irrepetible

de una estética

humana.

Así fue y así es.

Y si Córdoba

no hubiera

regresado a la noche

su honda verdad, que aún dura

pura, serena, imperturbable,

destellando en las aguas,

cantaría

en el centro del mundo.