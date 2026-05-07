Peral reivindica un papel “más activo” del Estado en Servicios Sociales para "poner orden" en las diferencias entre comunidades autónomas

Tras las pensiones y el sistema público sanitario, la directora provincial del INSS, Teresa Peral, regresó ayer al Club LA OPINIÓN-EL CORRO DE ZAMORA para hablar sobre la Seguridad Social en España y su evolución, tan alejada de la beneficencia que había existido hasta entonces, donde la atención dependía de los ingresos sociales en el hogar.

De esas y otras anécdotas curiosas adornó Peral su conferencia en el paraninfo del Colegio Universitario, titulada “La Seguridad Social en España. Un modelo de protección social”. La puesta en marcha de este sistema acarreó el funcionamiento de diferentes tipos de centros en Zamora: desde el centro base en el que se valoran las minusvalías, los comedores sociales o las residencias públicas para la tercera edad. En la actualidad, existen en Zamora dos, la de Los Tres Árboles de la capital y la residencia mixta de Benavente. “Estas residencias comenzaron a prestar una atención con una calidad incuestionable”, destacó la directora del INSS.

Traspaso a las comunidades autónomas

Con el tiempo, todos estos servicios se traspasaron a las comunidades autónomas, con las transferencias de los servicios sociales. “Pero la prestación que se ofrece actualmente no tiene mucho que ver con lo que en aquel momento se hacía. Las deficiencias e irregularidades que se están detectando en la gestión de las autonomías son muy preocupantes”, alertó la ponente, para poner algunos ejemplos, como la no movilización ni derivación de los residentes a hospitales en plena pandemia del coronavirus, “algo que no solo pasó en Madrid”, aseguró. Otro problema destacado es “la proliferación y falta de control, en muchos casos, de las residencias privadas”, añadió, considerando que es necesaria “una mayor vigilancia” a este respecto.

Por último, también habló de la “notoria escasez” de plazas en residencias públicas. “En concreto, en nuestra provincia, es más que evidente, por lo que abogo por un papel más activo y vinculante del Estado en esta materia, para que se ponga un poco de orden en las profundas diferencias que se están generando entre comunidades autónomas”, sugirió.

La razón, para la experta, es muy sencilla. “Estamos hablando de prestaciones de Seguridad Social y tienen que estar armonizadas en todas las comunidades, porque deben ser iguales en todo el país o, al menos, lo más iguales posible”, subrayó.

Teresa Peral / José Luis Fernández

La residencia de Los Tres Árboles

No quiso pasar la ocasión Peral de tratar un tema que se ha convertido en controvertido en los últimos meses en la ciudad, como es el futuro uso de la residencia de Los Tres Árboles, de titularidad estatal y que la Junta quiere utilizar como residencia de personas con discapacidad cuando los actuales usuarios se trasladen al nuevo centro para la tercera edad en la capital. “Apoyamos la pretensión de nuestros pensionistas de que continúe siendo residencia para los mayores, pero no centro de minusválidos psíquicos”, diferenció, alegando dos razones de peso. Por un lado, “las instalaciones están perfectamente preparadas para que sigan dando ese servicio”, al contrario de lo que se asegura desde la Junta. Y, por otra parte, “es evidente que necesitamos más plazas públicas para nuestros mayores”, pero subrayó que “a quien corresponde decidir el destino del inmueble es a la Tesorería, que para eso es el propietario”.

Un argumento que, además, está avalado por el Tribunal Supremo, en un asunto análogo al de Zamora, “que ya se ha resuelto en recurso de casación”. De esta manera, queda claro que la residencia de Los Tres Árboles es un bien patrimonial de la Seguridad Social, con un destino de uso concreto, y que, además, el inmueble está transferido a título de uso, “no a título de dueño, así que no permite modificaciones unilaterales, ni siquiera con argumentos de conveniencia social”, apuntó, para finalizar añadiendo que el Supremo detalla que “un cambio de destino no autorizado activa la pérdida inmediata de la disponibilidad del inmueble y la reversión automática a la Tesorería”.

Finalizó Teresa Peral su conferencia en el foro del periódico acentuando que “el papel que ha desempeñado la Seguridad Social en una provincia como la nuestra ha sido clave en la mejora de las condiciones de vida y en el desarrollo de esta tierra”.