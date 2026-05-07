Parece un campo de golf, pero es la nueva zona verde en pleno casco urbano de Zamora que se inaugura en semanas

Aparentemente ya está todo listo, pero para llevar a cabo la inauguración oficial todavía hay que esperar unas pocas semanas con el fin de que antes de pisar esa nueva zona verde de Zamora se consolide el césped y se realice la eliminación de la maleza que pueda salir. Un último paso consistirá en terminar el acondicionamiento de los caminos. Entonces, ya sí, los zamoranos podrán disfrutar de una nueva zona de ocio y esparcimiento, un nuevo "pulmón verde" en pleno casco urbano.

En concreto, esa área estancial y de disfrute ciudadano se ha habilitado junto a la cuesta del Bolón. Lo que antes eran los antiguos campos de fútbol de la finca comunitaria de La Josa se han transformado en una gran parcela de césped para el disfrute público, a la que se suman otras dotaciones en esa finca de la asociación de vecinos del barrio de San José Obrero, como unos huertos urbanos.

La actuación la ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Zamora a través de la Concejalía de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana gracias al convenio suscrito para ello con la asociación de vecinos del barrio, propietario de La Josa.

La inauguración de esa zona de esparcimiento tendrá lugar en junio y, según explica el concejal del área que ha impulsado la actuación, Pablo Novo, para esa puesta de largo se pretende organizar un evento que permita dar a conocer las instalaciones, "en una jornada que ya se hizo muy similar el año pasado en la pista de juegos autóctonos" acondicionada en el barrio de San Isidro. Como en aquella ocasión habrá música tradicional y mucha diversión, aunque esta vez no se verá al edil practicar lucha leonesa, como sí lo hizo entonces, en la inauguración de unas instalaciones que contenían espacio para practicar ese y otros deportes autóctonos.

Plano de la intervención en La Josa. / Cedida

La finca de La Josa es propiedad de la asociación de vecinos, que en el verano del año pasado suscribió un acuerdo con el Ayuntamiento para cederle la zona del campo de fútbol durante 30 años.

En ella, además de mucho césped, como si se tratara de un campo de golf, se ha acondicionado un parque infantil, una zona de suelta libre de perros y se han ampliado los huertos urbanos de la zona. En total, abarca más de 5.200 metros cuadrados que han sido cedidos, generosamente, por la asociación de desarrollo comunitario del barrio, para que puedan disfrutarlos toda la ciudadanía.

Las obras de acondicionamiento se han acometido en los últimos meses por parte de la empresa Imagina en Verde Diseño Urbano (Imave) por un presupuesto final de algo más de 82.500 euros, IVA incluido. Aunque la adjudicación se llevó a cabo el pasado mes de octubre, la ejecución de los trabajos se ha retrasado unos meses con el fin de plantar el césped en la época del año más adecuada.

Esa zona principal de césped ocupa una superficie de 3.234 metros cuadrados y en ella se incorporan mesas y bancos de madera y elementos de juego infantil, así como arbolado para favorecer las zonas de sombra. A ese espacio principal se suma otro de unos 900 metros cuadrados que se acondiciona como zona de suelta de perros y se ubica en el lateral noroeste de la parcela. Un tercer espacio, situado en la esquina contraria, ocupa más de 1.100 metros cuadrados y se destina a huertos urbanos.