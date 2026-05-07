Novo sobre la sucesión de Guarido como candidato de IU a la Alcaldía de Zamora: "Aquí lo importante es el equipo"

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras, y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, que se perfila como el nuevo candidato de IU a la Alcaldía que elegirá el partido en la asamblea del próximo domingo, ha asegurado este jueves que "aquí lo importante es el equipo, de cara al siguiente mandato, independientemente de la posición que ocupemos".

El edil ha agregado que la decisión sobre quién sustituirá a Francisco Guarido como cabeza de lista de Izquierda Unida en las elecciones municipales de 2027 se adoptará en la asamblea del domingo "de forma democrática" y será una decisión "consensuada" por toda la militancia presente en la reunión. "Es una cuestión por aclamación, por así decirlo", ha asegurado, para aclarar que tras la deliberación se decidirá la candidatura entre todos.

Al respecto, ha indicado que el proceso de elección del candidato no es "tan estrictamente reglado" como en otros partidos, sino que se hace de forma democrática, escuchando las opiniones de toda la militancia y de las propias personas que se han barajado en las quinielas como posible sustituto, que "también mostraremos nuestro parecer y se tomará una decisión", ha declarado.

Igualmente, Pablo Novo ha aclarado que de cara a la designación del sustituto de Guarido no es necesario postularse explícitamente, sino que es "una cuestión que se hablará y se decidirá". Al respecto, ha recordado que la agrupación local de IU ya ha abordado el tema del sustituto en las reuniones que mantiene periódicamente todas las semanas.

Novo ha declarado que la asamblea del domingo se desarrollará de forma "muy cohesionada", en consonancia con la imagen que proyecta IU. El candidato que salga de la asamblea tendrá, de cara al futuro, "una proyección y una estabilidad a futuro importante", algo que ha considerado que también demanda la sociedad zamorana.

El edil ha resaltado las cualidades y la capacidad de trabajo de Francisco Guarido, que ha transmitido a todo su equipo. Además, todo ese equipo tiene en su ADN la defensa del servicio público y es algo que va a mantener. "Creo que eso es lo importante, que vamos a mantener esa estabilidad en las formas y en las dinámicas de trabajo que se han tenido hasta ahora, independientemente del puesto que ocupemos a partir de 2027", ha comentado quien se perfila como el sustituto de Guarido en IU.

Curriculum

Pablo Novo Espiñeira, zamorano del barrio de San José Obrero de 31 años, es graduado en Historia y Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Accedió al equipo de Gobierno municipal en 2019, cuando asumió la cartera de Participación Ciudadana, Barrios, Padrón y Patrimonio del Ayuntamiento de Zamora. En la actual legislatura ocupa la Concejalía de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, desde la que ha impulsado las principales obras ejecutadas en las calles de los barrios y la zona centro, ha dirigido servicios como el de la recogida de basuras y limpieza viaria y ha supervisado algunos de los grandes proyectos de nuevas infraestructuras acometidas por el Consistorio zamorano.