La necesaria voz de los que callaron para cambiar el relato de la Historia

Entiende la educación como una forma de compromiso y desde Rota imparte clases de Historia defendiendo una enseñanza basada en el espíritu crítico. Así se presentó a José Antonio Lucero, el protagonista de la jornada del ciclo “Otras formas de leer”, organizado por la Dirección Provincial de Educación.

Llegaba invitado por su faceta de escritor, conocido por su tetralogía del pasado más reciente de España, que incluye los títulos “La vida en un minuto”, “La madrina de guerra”, “El alumno” y “La maestra”, pero avisó desde el primer momento a los alumnos de los institutos Maestro Haedo, Claudio Moyano y Medalla Milagrosa que les iba a impartir una clase de Historia.

Su propia biografía

Comenzó presentando su propia historia, la de un chico que en el instituto no tenía muy claro su futuro, aunque el camino se lo aclaró un profesor de Historia y la generosidad de sus padres, que le permitieron estudiar lo que quería, aunque, a priori, elegir una carrera de humanidades no era lo más adecuado para labrarse un buen futuro. “Pero yo lo conseguí a través de la docencia”, subrayó con orgullo.

Conferencia del escritor José Antonio Lucero con alumnos de ESO y Bachillerato / José Luis Fernández / LZA

En sus primeras experiencias en el aula ya se dio cuenta de que quería enseñar de otra manera y de ahí surgió su canal de YouTube, La cuna de Halicarnaso, con el objetivo de conectar con sus alumnos de una manera diferente, convirtiéndose en uno de los primeros profesores que se pusieron delante de la cámara para ofrecer otro tipo de material didáctico.

Pasó de aquellos poco más de cien suscriptores de los primeros tiempos a superar los 350.000 actuales, con medio millón de visitas al mes. “Datos muy dignos para alguien que enseña Historia”, bromeó en el salón de actos del Museo Etnográfico, donde se impartía la conferencia.

De profesor a escritor

Su continua inquietud le hizo probar suerte en la literatura, con una primera novela que se autopublicó él mismo, a la que han seguido otras cuatro, además de algunos libros educativos. “Soy escritor sobre el pasado reciente de España y uno de mis principales intereses es poder responder a las preguntas de mis alumnos”, confesó.

Conferencia del escritor José Antonio Lucero con alumnos de ESO y Bachillerato / José Luis Fernández / LZA

Y comenzó ahí la clase magistral de Historia o, más bien, de cómo debería contarse, poniendo como ejemplo lo sucedido en la España de la Guerra Civil y la Transición. Sin ánimo de aleccionar a nadie, comenzó diferenciando entre dos conceptos. “Por un lado, está la memoria, que es lo que nos llega de las vivencias de las generaciones anteriores y, por otro, está la Historia, que es el estudio de todas las memorias y procesos históricos”, distinguió, añadiendo que, en Historia, “la verdad absoluta no existe”, sino que, a lo largo del tiempo, se han ido contando verdades particulares, según quién fuera el narrador. Ocurrió con Hammurabi, con Alfonso X el Sabio y con todos los vencedores, siempre, además, desde una perspectiva masculina.

España no podía “escapar” de esta corriente y buena prueba de ello está en lo ocurrido en los años 30 del siglo XX. “Es un pasado aún muy presente y tenemos la responsabilidad de explicarlo para que los alumnos se acerquen a él de la manera más objetiva posible”, exigió. Una objetividad que, como la verdad, “tampoco existe en Historia”, reconoció.

José Antonio Lucero / José Luis Fernández / LZA

De ahí que rechace aquella premisa de que el conflicto está en el ADN español. “El relato nacional asegura que estábamos condenados a no entendernos y que la única solución era un caudillo, visto como el salvador del país”, resumió, “cuando la realidad es que llegamos a una guerra civil por las diferentes dinámicas de poder que había en esos momentos”, consideró.

Dar voz a los que callaron

Por eso, apuntó que la solución para conocer mejor el relato de lo que realmente ocurrió pasa por dar voz a aquellos que callaron. “Hay memorias que no se escucharon y la generación que sufrió la Guerra Civil y la posterior dictadura vivió en el silencio tras esa experiencia traumática, así que hay que rescatar todo ello”, razonó, haciendo el símil de que la Historia es como un espejo “donde miramos lo que somos, por lo que es preciso estudiar el pasado para cambiar ese reflejo que ahora vemos”, señaló.

Él lo hace a través de sus clases, de su canal de YouTube y también desde sus novelas, donde da voz a personajes como maestros represaliados. Una labor con la que pretende conseguir “que el espejo arroje todas las memorias no escuchadas”, concluyó.