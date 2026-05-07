¡Por fin, un MIR! Zamora, penúltima provincia de España en ser elegida para su formación por los médicos residentes

Ha habido que esperar nada menos que cuatro jornadas y más de 2.200 facultativos para que haya un MIR (Médico Interno Residente) de la convocatoria de este año que se haya fijado en alguna de las 26 plazas de formación que ofrece la provincia de Zamora. Ha sido este jueves a las once menos cuarto de la mañana cuando el MIR situado en el puesto 2.225 ha elegido la plaza de Otorrinolaringología ofertada en el complejo asistencial de la provincia.

En las tres jornadas anteriores de elección de centro formativo por parte de los MIR (Médico Interno Residente) que han aprobado el proceso selectivo para cursar una especialidad médica, ninguno de los 2.100 médicos que habían elegido plaza habían optado por alguna de las que se ofertaban en Zamora. De esta forma, tras cerrarse las asignaciones de plaza del miércoles, Zamora se había convertido junto a Huesca en una de las dos únicas provincias españolas en las que aún no se había fijado ninguno de los MIR que ya habían elegido plaza.

Al respecto, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha recordado que en la provincia, a los que médicos que eligieron Zamora para su formación y que la concluyeron el año pasado, se les ofreció una serie de incentivos relacionados, sobre todo, con la promoción y la formación, con el fin de que se quedarán aquí ya como médicos especialistas, algo que dio "muy buenos resultados".

Prada ha admitido que la elección de Zamora como destino depende de "muchísimos factores" entre los que figuran también el transporte o la calidad de vida y en ese sentido ha emplazado a los zamoranos y las instituciones a mostrar "esa realidad de que estos profesionales están a gusto aquí, en Zamora" de cara a que puedan permanecer en la provincia y que otros puedan fijarse en Zamora como destino para su formación.

El proceso de elección de centro sanitario formativo para los MIR de la convocatoria de este año continuará hasta finales de mes y en total son más de 9.000 las plazas disponibles en toda España.

Cada día eligen plaza para su formación como especialistas 700 médicos, por orden de la nota obtenida en la prueba selectiva. En Zamora hay disponibles 26 plazas de formación. De ellas, ninguna es de las especialidades que concitan mayor interés y tienen más demanda, como las de Alergología y Venereología, que fue la especialidad que primero agotó sus plazas, el primer día; o las de Cardiología o Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que también figuran entre las más atractivas para los médicos que inician su formación en una especialidad.

Plazas ofertadas en Zamora

En cambio, de las 26 plazas MIR convocadas en el complejo asistencial de Zamora, catorce son de la especialidad a priori menos atractiva para los facultativos, la de Medicina de Familia y Comunitaria. En Zamora también se ofrecen, por el momento sin éxito, dos plazas MIR de Medicina Interna, otras dos de Psiquiatría, y una de Anestesiología y Reanimación; Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Medicina Intensiva; Radiodiagnóstico; Medicina Preventiva y Salud Pública; y Obstetricia y Ginecología.

Por el momento, la de Otorrinolaringología, que completa la oferta, ha sido la única plaza que se ha ocupado. A seguir esperando para el resto.