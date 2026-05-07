Expertos internacionales analizan en Zamora el uso de la IA en las aulas

Desde Noruega hasta Nueva York, pasando por diferentes universidades españolas, expertos en la analítica del aprendizaje se dan cita esta semana en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, que acoge una nueva edición del congreso Learning Analytics Summer Institute (LASI) Spain 2026 para abordar aspectos tecnológicos de la inteligencia artificial o el uso de datos en las aulas con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Congreso sobre analítica de aprendizaje en la Politécnica. / Cedida

Así lo explica Miguel Ángel Conde González, profesores del área de Arquitectura y Tecnología de Computadoras de la Politécnica. “La analítica de aprendizaje es la idea de poder utilizar las evidencias digitales que dejan nuestros estudiantes cuando utilizan determinadas herramientas para tratar de mejorar la forma en que adquieren nuevos conocimientos”, resume.

Pistas digitales a los docentes

Además de la mejora del aprendizaje, esa huella digital puede dar pistas a los profesores para ayudarles a aumentar su rendimiento académico, detectar posibles problemas antes de que se produzcan o evitar fallos “y apoyarlos en el uso mejorado de herramientas como la inteligencia artificial generativa”, añade. “La idea es, sobre todo, que cualquiera de las fases donde hay procesos de aprendizaje se puedan mejorar, de una u otra manera, con diferentes técnicas”, resume sobre la actividad que durante dos días se adentrará el grupo de expertos que participa en este congreso.

Asistentes al congreso sobre analítica de aprendizaje en la Politécnica. / Cedida

Con un enfoque dirigido al uso de la IA y la ética, la edición de este año, titulada "Looking Ahead" (Mirando hacia delante), se aleja de los congresos tradicionales para consolidarse como un foro híbrido de debate técnico y escuela de verano. El foco principal recae en tres retos críticos para el sistema educativo actual. Por un lado, la mencionada IA generativa, enfocada en cómo analizar el pensamiento crítico de los alumnos cuando interactúan con herramientas como ChatGPT. Por otro, se centra en la Analítica Multimodal, referenciada al uso de tecnologías de vanguardia para comprender el estrés y la atención del estudiante. Y, por último, se abordan cuestiones relacionadas con la ética y la transparencia con el compromiso de mantener a la persona en el centro, garantizando que la IA asista al docente sin sustituir su criterio ni vulnerar la privacidad de los datos.

Figuras a nivel mundial

El congreso cuenta con la participación de dos figuras clave en la disciplina a nivel mundial: Kshitij Sharma, referente en el análisis de trayectorias educativas, quien ha abierto las sesiones magistrales de la primera sesión, y Xavier Ochoa, experto global en herramientas de analítica, quien será el encargado de clausurar el evento este viernes.

Congreso sobre analítica de aprendizaje en la Politécnica. / Cedida

El LASI Spain 2026 destaca por su carácter práctico, puesto que, durante las dos jornadas, se presentan proyectos pioneros como uno centrado en la garantía de calidad educativa en las escuelas mediante datos. La elección del Campus Viriato no es casual, ya que la organización ha buscado combinar la modernidad de la investigación en tecnología educativa con el valor histórico de Zamora.

El programa incluye visitas culturales para los asistentes, ofrecidas por el Ayuntamiento de Zamora, fomentando un entorno de “networking” cercano, que es seña de identidad de la Red SNOLA, organizadora de este encuentro, junto con la Universidad de Salamanca.