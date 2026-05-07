El corredor ecológico de la muralla de Zamora en la Feria sigue sus pasos más allá del Renaturaliza

Era uno de los proyectos estrellas del Renaturaliza, pero a la vez de los que mayores dificultades planteaba porque la cercanía la muralla condicionaba su ejecución al visto bueno de Patrimonio.

El corredor ecológico de la muralla de origen medieval de la ciudad en el entorno de la avenida de la Feria de Zamora no pudo salir adelante en los plazos previstos y fue la espina clavada que quedó del programa Renaturaliza que el Ayuntamiento ejecutó hasta finales del pasado año con fondos europeos.

Parte de esa financiación comunitaria se perdió, ya que algunos fondos llegados de Europa pudieron reconducirse y destinarse a otros proyectos nuevos del Renaturaliza y otra parte del dinero se quedó por el camino por la premura de los plazos y el Consistorio tuvo que renunciar a él. Sin embargo, lo que no ha renunciado la Institución local es a ejecutar el proyecto de ese corredor verde que pretende dar un nuevo aspecto a la parte baja de la muralla en el tramo de la avenida de la Feria más cercano a la bajada de San Martín.

Para ello, el Ayuntamiento de Zamora tirará de fondos propios para acometer los trabajos necesarios para dotar de paseos y zonas verdes de bajo porte que no dañen la muralla en el tramo en el que antes tenía edificaciones anexas. Del mismo modo, con el presupuesto exclusivamente local ejecuta el Consistorio a través de la Concejalía de Fondos Europeos otras obras del Renaturaliza que no pudieron concluirse a tiempo para recibir un 80% de financiación de fondos europeos llegados a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sobre el avance del proyecto del corredor verde de la muralla, la concejala de Urbanismo y Fondos Europeos, Ana Belén González, ha explicado que han contratado el proyecto con un arquitecto externo que ya ha mantenido dos reuniones con miembros de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de cara a solventar los problemas que Patrimonio había planteado a la propuesta inicial realizada por el Ayuntamiento.

Vista aérea de la parcela que se acondicionará como huertos urbanos en Vista Alegre. / Cedida

Esa memoria inicial se elaboró cuando incluyó la recuperación del entorno de la muralla de la Feria en el programa Renaturaliza y a ella contestó el organismo que vela por el respeto del patrimonio que era necesario modificar diversos aspectos técnicos e incluir trabajos de rehabilitación del lienzo amurallado en el tramo que ha quedado fuera de la actual actuación que lleva a cabo el Ministerio de Cultura.

Huertos urbanos en Vista Alegre

Pero la renaturalización de unos 18.235 metros cuadrados del entorno de la muralla en la avenida de la Feria no es el único proyecto que no ha podido concluirse con cargo al Renaturaliza. Al ver que ese proyecto no iba a llegar a tiempo, el Consistorio desvió parte del presupuesto a otras iniciativas, entre ellas actuaciones en el barrio de Vista Alegre, donde se ha ejecutado un nuevo jardín y estaban proyectados unos huertos urbanos.

Ese último proyecto no ha estado a tiempo y será ahora cuando se acometa debido a que la primera licitación quedó desierta. Por ello, el Ayuntamiento lo ha sacado esta semana a licitación de nuevo a través de la plataforma de contratación del sector público. Se trata de una parcela de más de 2.500 metros cuadrados de la avenida de Valladolid de Zamora que se acondicionará como huertos urbanos, con un presupuesto de licitación de 88.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses.

Hoteles de insectos y composteras

Los trabajos incluirán la nivelación del terreno, la instalación de un sistema de riego para los huertos y otras zonas vegetales, la colocación y montaje de casetas de aperos, hoteles de insectos, composteras y otras dotaciones similares. Además, los huertos se van a delimitar con maderas y una malla geotextil que garantice el drenaje y una buena respiración de las raíces. También se van a crear en esa parcela zonas estanciales y caminos con plantas aromáticas y árboles.

Esta actuación se acomete gracias a que para ella ya había reservada partida presupuestaria. Eso ha permitido también acometer otras actuaciones que han quedado fuera del Renaturaliza por diferentes causas. Un ejemplo de ello es la actuación contra el ailanto, para erradicar todos los ejemplares localizados de esa especie invasora. La empresa que asumió ese contrato no terminó el proyecto a tiempo y parte de él se ha quedado sin financiación europea. Igualmente, las últimas actuaciones de las acometidas en el bosque de Valorio quedaron sin fondos del Renaturaliza, lo que no han impedido que se hayan llevado a cabo en los primeros meses de este año con fondos propios municipales.