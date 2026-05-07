La Alhóndiga de Zamora acoge los Conciertos de Primavera con tres jóvenes talentos.

La Alhóndiga acogerá los días 14, 20 y 21 de mayo, a las 20:00 horas, los Conciertos de Primavera del Ayuntamiento de Zamora junto con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. La programación cuenta con la participación de tres jóvenes intérpretes con un amplio recorrido musical.

La programación

Abrirá el ciclo la guitarrista tinerfeña Natalia Belén Ossorio Rodríguez, con el concierto "Cuerdas del Sur: Un Viaje Sonoro por Latinoamérica". Un recorrido por obras de compositores emblemáticos como Villa-Lobos, Agustín Barrios Mangoré y Antonio Lauro. Ossorio, que cursa actualmente un Máster de Interpretación, destaca por su versatilidad tanto en la guitarra clásica como en instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco.

Para el miércoles 20 de mayo el protagonista será Víctor Gisbert Artero (Violonchelo), al que acompañará la pianista Alba Herraiz Tirado. Este dúo presentará "Entre Schubert y Janáček: Lirismo y cuentos de hadas", interpretando piezas de Eugène Ysaye, Leoš Janáček y la célebre Sonata "Arpeggione" de Franz Schubert. Gisbert, galardonado en certámenes como el Concurso Manuel de Juan Ayala, aporta una sólida trayectoria formada bajo la tutela de maestros como Pablo Ferrández y Gautier Capuçon.

Cerrará el ciclo el 21 de mayo Alexander Kuklin, pianista moscovita, con un recital titulado "Las Estaciones". El programa incluye el Adagio en si menor de Mozart y una selección de siete piezas del ciclo "Las Estaciones" de Tchaikovsky, culminando con la Sonata n.º 3 de Kabalevsky. Kuklin, con una amplia trayectoria docente en Oporto y formación de alta especialización, cursa actualmente su máster en el Coscyl.