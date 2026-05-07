Casi 60 millones de euros para programas de apoyo a las familias en Castilla y León

"La Junta de Castilla y León destinará casi 60 millones de euros a distintos programas de apoyo a las familias". Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha explicado estas actuaciones tras participar en la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde se abordó el reparto de fondos del Plan Corresponsables entre el Estado y las comunidades autónomas.

Estas ayudas buscan facilitar la conciliación laboral y familiar, fomentar la natalidad y avanzar en un reparto más equilibrado de los cuidados entre hombres y mujeres.

Del total previsto, 48,2 millones de euros corresponden a programas propios de la Junta. Otros 11,5 millones proceden del Gobierno central para financiar parte del Plan Corresponsables. Además, la Junta aportará 3,8 millones de euros de fondos propios para completar este programa en Castilla y León.

Qué es el Plan Corresponsables

El Plan Corresponsables está dirigido a familias con hijos de hasta 16 años. Su objetivo es ayudar a conciliar la vida laboral y familiar, promover que padres y madres compartan los cuidados de forma más equilibrada y favorecer la creación de empleo en el sector de la atención a menores.

Principales ayudas

Bono Nacimiento

Entre las principales medidas se encuentra el Bono Nacimiento, dotado con 12 millones de euros. Esta ayuda se concede por nacimiento o adopción y puede alcanzar actualmente los 2.500 euros. Según la Junta, el año pasado se concedieron 7.011 bonos. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado su intención de elevar la cuantía máxima hasta los 5.000 euros por hijo en próximas convocatorias.

Bono Concilia

Otra de las ayudas es el Bono Concilia, destinado a familias con hijos de 0 a 3 años. Consiste en una ayuda de 750 euros para gastos de guardería o cuidador. Esta línea cuenta con 11 millones de euros y en 2025 se concedieron 12.202 ayudas.

Bono Infantil

Para los menores de 4 a 12 años, la Junta mantiene el Bono Infantil, una ayuda de 200 euros por hijo para actividades extraescolares. La dotación de este programa es de 8,4 millones de euros y ya se han concedido 32.000 bonos, a los que se sumarán nuevas ayudas próximamente.

Ayudas por reducción de jornada o excedencia

También se convocan cada año subvenciones para familias en las que uno de los progenitores reduzca su jornada laboral o solicite una excedencia para cuidar a sus hijos. Estas ayudas pueden llegar hasta los 1.500 euros y cuentan con una dotación de 2 millones de euros.

Madrugadores y Tardes en el cole

La Junta mantiene además varios programas en los centros escolares para facilitar la organización familiar. Entre ellos están Madrugadores, disponible en 410 centros y utilizado por 14.236 niños, y Tardes en el cole, presente en 25 centros y con 301 menores. La Consejería de Educación destina 6,2 millones de euros a estos servicios.

Primer ciclo de Educación Infantil gratuito

A estas medidas se suma la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en 624 centros, donde están escolarizados 17.125 alumnos en Castilla y León.

Conciliamos

Durante las vacaciones y otros periodos sin clase, la Junta desarrolla el programa Conciliamos, que ofrece actividades para menores en Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano. El pasado año participaron 25.451 niños en 347 municipios. A partir de este año, el programa también incluirá el periodo no lectivo de septiembre hasta el inicio del curso escolar.