Arte
Zamora recupera un cuadro de Antonio Pedrero pintado hace más de 50 años
La obra de gran formato, cedida por el Banco Santander, pasa a exhibirse en la sala de consulta del Archivo Histórico de Zamora
El cuadro titulado “Vidrieras de la catedral” pintado hace más 50 años por Antonio Pedrero engalana la sala de consultas del Archivo Histórico Provincial de Zamora.
El óleo sobre lienzo ha regresado a Zamora gracias a la cesión de la pieza por el Banco Santander mediante un acuerdo de comodato, permanecerá en la institución durante al menos 15 años, con posibilidad de prórroga.
La pintura, de grandes dimensiones y efectuada entre 1974 y 1975, representa una visión artística de la historia de la realización de las vidrieras de la Catedral de León y cuenta con elementos, como los rostros y las formas o el colorido, que lo hace muy reconocible dentro de la trayectoria de Pedrero.
En el acto en el que se ha formalizado el préstamo de cuadro-mural, el artista mostró su agradecimiento “ a todas las personas que han contribuido a que esta obra se deposite en Zamora, en el Archivo”.
Regreso de piezas
Antonio Pedrero atestiguó que el regreso de la obra supone la vuelta de “un hijo y no hay duda que se emociona porque son muchas circunstancias las que están en este tipo de obra y yo espero que Zamora tenga alguna obra mía más”. En este sentido el pintor puso en valor que “regresen las obras dispersas no solo mías sino de artistas zamoranos compañeros de una generación, que estudiamos en la Escuela de San Ildefonso de los años 50, que no hay que perderlas”.
Origen
La recuperación de la pieza para Zamora partió de una conversación entre el propio artista “Antonio Pedrero con el empleado del Banco Santander Álvaro de Lera, he hicimos una propuesta interna dentro del banco para poder buscar un acomodo” de cara a que la obra regresara a Zamora, explicó el director de instituciones del Banco Santander en Castilla y León, Rubén García.
El representante de la entidad bancaria detalló que la pieza la había adquirido años atrás “Banesto de cara a decorar nuestras oficinas y este patrimonio cultural grande que tenemos y que gestionamos a través de la Fundación, nos gusta que esté cerca de los territorios y la petición nos pareció muy razonable” y remarcó que “ha sido muy fácil poder traer esta obra a Zamora y tenerla visible para todos los ciudadanos” en el Archivo Histórico de Zamora.
Gran pintor del siglo XX
Por su parte el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, aludió a que un tríptico de Pedrero estaba a la entrada de la Catedral de Zamora en la muestra de Las Edades del Hombre que acaba de concluir. El político subrayó que “Antonio Pedrero es el gran pintor de Zamora del siglo XX porque recoge unos tipos, unas costumbres, una mentalidad, un modo de encarar la vida que es propio de la sociedad rural de Castilla y León y a mí me parece que en ese sentido tiene muchísimos valores”. Además, Santonja se congratuló de la recuperación de este cuadro pintado hace medio siglo que “permite tener y ahondar en una perspectiva de su obra”.
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