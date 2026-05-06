Zamora recupera las Aceñas de Gijón y anuncian la creación de una zona de recreo en las inmediaciones

"Hoy es un día de satisfacción gracias a la reforma de esta infraestructura del siglo XV", anuncia el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, durante la visita institucional a las Aceñas de Gijón con motivo de la finalización de las obras. "En aquella época se aprovechaba el agua como recurso para moler harina a través de una instalación que ha tenido una importante presencia en la historia de Zamora y que, en el siglo XX, por un incendio, prácticamente dejó de utilizarse", añade. "Más tarde, la zona sufrió la vandalización y el expolio por parte de los elementos", sentencia.

GALERÍA | Visita institucional a las Aceñas de Gijón de Zamora a causa de la finalización de las obras / Alejandra Bonel García

La obra, marcada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Duero, ha contado con una inversión final de 487.000 euros gracias al trabajo, mano a mano, entre la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de la ciudad: "De la inversión total, 387.000 euros han sido aportados a través del Plan de Sostenibilidad Turística de la Diputación, y los otros 100.000 euros forman parte de un complemento de financiación por parte del Ayuntamiento", explica el presidente. "Todos recordaréis la visita que hicimos aquí en los inicios de los trabajos, y veis hoy el resultado, un resultado absolutamente espectacular sobre una obra, sobre un inmueble, sobre unas aceñas prácticamente en ruinas", dice Francisco Guarido, alcalde del Ayuntamiento de Zamora.

"La mayor parte de este trabajo se ha desarrollado debajo del agua, donde se han reconstruido ciertos elementos con los mismos materiales, así como se ha llevado a cabo un trabajo de limpieza y desbroce de la zona para darle un aire nuevo a este entorno espectacular de las Aceñas de Gijón", detalla. "Dentro de este mismo plan también hemos acometido la reforma del Merendero de los Pelambres, una obra que ya la visitamos en su día y que quedó completa", expone.

Pedro Lucas, autor del proyecto, y la empresa ejecutora, TRAXA, han dado vida a una obra fruto de la colaboración institucional y que, según el propio alcalde, "será uno de los lugares favoritos de los zamoranos en el futuro de la ciudad". Para impulsar esta idea, el Ayuntamiento obtuvo una hectárea y media de las inmediaciones de la zona para crear "una zona de recreo complementaria que permita a los zamoranos pasar el rato y disfrutar del potentísimo río Duero gracias al próximo acondicionamiento de la zona", explica el alcalde. "Esto forma parte del plan que tenemos en el Ayuntamiento de recuperación de todas las aceñas. Ahora mismo tenemos Pinilla, Cabañales, Olivares, las Aceñas de Gijón, y ya tenemos puesta la vista también en las Aceñas de los Pisones", enumera.

Además, desde las instituciones han aclarado que los accesos a la zona también serán reconstruidos, ya que, "solo con la maquinaria que ha tenido que meterse ahora están peor de lo que estaban. Este proyecto, evidentemente, cuenta con la recuperación del camino hasta la carretera", sentencia Guarido.

"El patrimonio industrial es un patrimonio que hay que poner en valor de la mano de las administraciones. No solamente son temas de patrimonio, sino que además son temas de disfrute, y además de disfrute, de cosas muy conocidas, porque los zamoranos antiguos recordamos las aceñas casi todavía cuando funcionaban. Entonces, se trata de que también recordemos el pasado y, sobre todo, que lo tengamos presente", concluyen.