Zamora podrá beneficiarse de las ayudas de la Junta para formar a desempleados y asegurar su contratación

"Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante una formación ajustada a las necesidades reales del tejido productivo", es uno de los objetivos de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León.

Por este motivo, la Junta ha convocado ayudas por valor de 1,8 millones de euros para impulsar acciones de formación profesional específica con compromiso de contratación en empresas de la Comunidad, una línea de subvenciones a la que también podrán acogerse empresas y entidades de Zamora, al estar dirigida al conjunto del territorio autonómico.

Programa de Formación Profesional Específica con Compromiso de Contratación

Uno de los puntos centrales del programa es que las empresas y entidades beneficiarias deberán comprometerse a contratar, como mínimo, al 50% de los alumnos que participen en las acciones formativas subvencionadas. Esa contratación deberá realizarse en los 15 días siguientes a la finalización de la formación, salvo en aquellas profesiones que requieran pruebas de aptitud específicas, en cuyo caso el plazo podrá ampliarse hasta seis meses.

La contratación deberá mantenerse durante un periodo mínimo de entre 180 y 360 días, en función del tipo de jornada. De este modo, la convocatoria busca que la formación no se limite a una mejora de competencias, sino que tenga una conexión directa con la inserción laboral.

¿Cuánto dinero se concederá?

Las ayudas se concederán de forma directa a las entidades beneficiarias que cumplan los requisitos y su importe se calculará mediante módulos económicos, es decir, una cantidad fija por cada hora de formación y por cada alumno participante. La financiación tendrá un límite máximo de 300 horas por acción formativa. En el caso de la formación teórica, la cuantía podrá situarse entre 9 y 13 euros por hora y alumno, mientras que para la formación práctica oscilará entre 3 y 6 euros por hora y alumno.

Las acciones formativas podrán diseñarse específicamente según las necesidades de cada empresa o basarse en especialidades del Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional. La formación será presencial, aunque podrá utilizarse el aula virtual como recurso complementario, y podrá incluir prácticas no laborales en centros de trabajo situados en Castilla y León.

¿Quiénes tienen prioridad?

El programa dará prioridad a personas desempleadas con bajo nivel de cualificación, jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, parados de larga duración y beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía o del Ingreso Mínimo Vital. También se incluyen como colectivos prioritarios los trabajadores afectados por ERTE o por el Mecanismo RED.

Solicitudes y plazos

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes entre el 3 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027. Las acciones formativas podrán desarrollarse desde el momento de concesión de la ayuda hasta el 31 de agosto de 2027.