Zamora lleva esperando este edificio desde hace más de diez años

“Un centro cívico es un espacio de participación para hacer más accesible a la cultura, al bienestar social, al fomento del asociacionismo y a la participación ciudadana. Es un espacio a disposición de los ciudadanos y gratuito para multitud de actividades que esta ciudad necesita desde hace muchos años”, señalan desde Ahora Decide. Un espacio que la ciudad lleva demandando desde hace trece años “y comprometido desde hace nueve”, recuerdan desde el partido.

Situación de las obas del nuevo centro cívico en Zamora / Cedida

“Este tipo de infraestructuras culturales se comenzaron a construir en las capitales de Castilla y León hace más de 30 años y cuentan hoy con más de una treintena de instalaciones en la comunidad que facilitan y potencian la creación cultural de todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales y sociales”, explican, subrayando que Zamora es “la única capital de provincia” que no cuenta con esta infraestructura. “Los grupos, colectivos y asociaciones que lo necesitan llevan más de veinte años pidiendo favores o poniendo dinero de sus bolsillos para tener un espacio donde realizar sus actividades, mientras solo un pequeño grupo de colectivos cuentan con algunos espacios municipales que están vacíos la mitad del tiempo”, señala.

Primera opción en la cuesta de San Vicente

Haciendo memoria, fue en enero de 2014 cuando Manuel Fuentes, actual portavoz de Ahora Decide y por entonces concejal, presentó una propuesta en el Ayuntamiento de Zamora para la conversión en centro cívico del edificio municipal situado en la cuesta de San Vicente que había albergado la Escuela Municipal de Música y que estaba abandonado justo al lado del Teatro Principal. “Esta propuesta se debatió en la Comisión de Educación y Cultura y se rechazó alegando que el primer centro cívico de Zamora será una realidad en las obras del Antiguo Matadero del barrio de San José Obrero”, recordó.

Situación de las obas del nuevo centro cívico en Zamora / Cedida

Las obras del Antiguo Matadero están terminadas albergando el centro de adultos, “seguimos sin centro cívico y el edificio vecino del Teatro Principal, que era tan necesario para remodelarlo y añadirlo a las instalaciones del teatro, sigue cerrado en el centro de Zamora y deteriorándose”, apunta Fuentes, quien explica que fue en el verano de 2017 cuando se anunció el acuerdo entre Ayuntamiento y Junta para ese primer centro cívico junto al nuevo Conservatorio Profesional de Música, con un presupuesto de diez millones de euros. “Quince meses más tarde, nos anuncian que el espacio destinado a estos dos proyectos en la Universidad Laboral no es suficiente y que tienen que separar ambos proyectos en dos espacios distintos. El nuevo Conservatorio se construirá en el espacio de la Universidad Laboral y el primer centro cívico de Zamora se construirá en una parcela cedida por la Junta donde estaban ubicados los antiguos laboratorios en la avenida de Cardenal Cisneros. La Junta será la única promotora de ambos proyectos y la responsable de su construcción”, detalla.

Un proyecto de cuatro millones de euros

De ahí que en 2019 se firmara un protocolo entre el alcalde y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, para la realización del proyecto del primer centro cívico de Zamora con un presupuesto de cuatro millones de euros, que estaría finalizado para 2021.

“Mientras que Valladolid cuenta con trece centros de estas características cuatro centros municipales y siete centros de iniciativas ciudadanas, Segovia con cinco y Palencia o Salamanca con tres, por poner solo cuatro ejemplos, en Zamora estamos esperando contar con el primero cuyas obras llevan paradas o medio paradas meses y meses”, compara Fuentes.

Situación de las obas del nuevo centro cívico en Zamora / Cedida

Ahora Decide presentó una pregunta escrita en las Cortes de Castilla y León a través del grupo político Soria Ya sobre el retraso de esta infraestructura y la de noviembre de 2024 decía que "en ningún momento las obras han estado paradas, en este momento continúan en ejecución, siendo el plazo de finalización febrero de 2025".

Última visita a las obras

En la última visita a las obras del centro cívico por Ahora Decide, la descripción que hacen es esta: “todas las puertas cerradas, nadie en el edificio y eso significa que las obras están nuevamente paradas, un engaño permanente sin explicaciones”.

De ahí que el partido denuncie “las mentiras” del PP sobre este proyecto y el aumento del precio de la obra “con modificados continuos”, por lo que exigen a los nuevos consejeros zamoranos populares “explicaciones sobre los problemas de todas las obras que la Junta realiza en Zamora, especialmente la obra del primer centro cívico de Zamora, que va a superar el decenio para su inauguración”.