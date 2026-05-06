Tres décadas dedicadas a la sensibilización de esta enfermedad en Zamora

El alzhéimer en Zamora tiene nombre propio, AFA, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer que este 2026 cumple nada menos que treinta años al servicio de todas aquellas personas que sufren esta enfermedad o alguna otra demencia y de sus familias, tan importantes para ellos como los propios pacientes.

Con motivo de este aniversario, se han presentado los actos principales para conmemorar una fecha “especialmente significativa, puesto que servirá no solo para celebrar el camino recorrido, sino también para reforzar el compromiso con el futuro de las personas afectadas por demencias”, señalan desde AFA Zamora.

Conferencia de la Fundación Pasqual Maragall

El primero de estos actos seria la conferencia “Alzheimer: avances e investigación, prevención y nuevos retos”, impartida por la doctora Nina Gramunt Fombuena, neuropsicóloga experta en formación y divulgación de la Fundación Pasqual Maragall, entidad referencia en la investigación y sensibilización sobre esta enfermedad.

La conferencia tendrá lugar el 20 de mayo, a las 20.00 horas, en el teatro del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.

Gala y cóctel solidario

El acto central del aniversario de AFA Zamora tendrá lugar el viernes 29 de mayo, a las 20.30 horas, en el Casino de Zamora, con una gala y cóctel solidario, bajo el lema “Pasado, presente y futuro”.

La primera parte del acto será más institucional, donde se pondrá en valor la trayectoria de la entidad a lo largo de este tiempo y se estrenará el vídeo de sensibilización sobre demencias que ha realizado Creativa Locomotiva por este aniversario.

Una proyección que se verá también durante una temporada en Multicines Zamora como parte de la sensibilización social impulsado para la asociación.

Testimonios de primera mano

El acto contará también con la presencia de Javier Sáenz e Ildefonso Fernández, miembros del panel de expertos de personas con alzhéimer de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (Ceafa), cuya voz representa una parte esencial en la comprensión y visibilización de la enfermedad.

Tras esta primera parte, la celebración continuará con un cóctel acompañado de música en directo. Las entradas pueden adquirirse desde hoy en ambos centros de la entidad, así como en los dos establecimientos de Flores Castilla en Zamora y en Spiral Tendencias de Toro. Además, las personas que quieran colaborar, pero no puedan asistir, podrán hacerlo dejando su aportación a la fila cero en cualquiera de los puntos de venta.

Largo recorrido de trabajo

Desde AFA Zamora, su presidenta, Tránsito Villalpando, reconoció que estos treinta años “han sido un largo recorrido de trabajo, sobre todo a nivel social”, subrayando el orgullo que tienen de haber llegado hasta donde está ahora la asociación, “gracias al trabajo de grandes profesionales, tanto en Zamora como en Toro”, sin olvidar a los voluntarios “con su labor altruista”.

Por su parte, la directora general de la entidad, Elena Ramos, destacó el momento significativo de esta fecha “que merece ser celebrada” y que no podría ser posible sin la colaboración durante todos estos años de entidades, empresas y asociaciones, junto a toda la sociedad zamorana, a la que invitó a participar en los actos programados.

Apoyo institucional

Entre las entidades que apoyan a AFA Zamora se encuentra el Ayuntamiento. Desde la concejalía de Asuntos Sociales, Auxi Fernández, destacó la labor de esta asociación “por cuidar y apostar por el bienestar y calidad de vida de estas personas pero, sobre todo, de dignificarlas, lo que hace que estos treinta años este trabajo se convierta en grandeza”, subrayó, reconociendo que, en esta área, “las administraciones públicas siempre vamos por detrás, por eso son tan necesarios estas organizaciones”, aplaudió. “Hoy más que nunca, son un ejemplo que marca la diferencia en una sociedad tan individualizada”, añadió.

Desde la Diputación, Ramiro Silva mostró su apoyo a AFA Zamora y les deseó que sigan creciendo “con más servicios y locales hasta los cuarenta años”, mientras que Laura Huertos, de Caja Rural, aseguró que era “toda una suerte” contar en Zamora con una entidad como esta, “que pone tanto cariño y trabajo en su día a día con los usuarios y las familias”. De ahí que les diera también la enhorabuena por su larga trayectoria para que sigan “visibilizando esta enfermedad y mejorando la calidad de vida de las personas”.

Desde AFA Zamora se quiso agradecer el apoyo de todas las entidades y colaboradores que han hecho posible la celebración de este treinta aniversario, como Diputación de Zamora, Fundación Pasqual Maragall, Ayuntamiento de Zamora, Casino de Zamora, El Pangolín, Ceafa, Creativa Locomotiva, Fundación Caja Rural de Zamora y Flores Castilla.