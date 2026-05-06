Regresa el festival solidario de Corazón de Madre que en esta ocasión apoya a la AECC

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, a través de su obra social Corazón de Madre, organiza el festival benéfico Corazón de Madre el domingo 10 de mayo en la plaza de la Constitución a partir de las 17.30 horas.

En esta edición el maestro de ceremonias será Roberto Vizán y participarán el grupo de gigantes y cabezudos de Entrala, el grupo de Swing Zamora, la cantautora Lucía Gonzalo, la sección infantil del grupo de Coros y Danzas Doña Urraca así como el cantante Juan Carlos Vega, que se sucederán cada media hora sobre el escenario.

Plantas

De manera paralela la cofradía venderá plantas. El secretario y responsable de Corazón de Madre, Luis Fernando García precisó que se van a adquirir más de 600 plantas en los viveros de Morales del Vino de la Fundación Personas, y también colaborará Florart, con pequeñas plantas, y “todo lo recaudamos, en esta sexta edición irá a la Asociación Española contra el Cáncer”.

Cartel de la actividad impulsada desde la obra social de Nuestra Madre. / Cedida

El semanasantero, que estuvo acompaño por el vicepresidente de Nuestra Madre Tomás Codesal, indicó que “en caso de que lloviese, tenemos un plan B, pero vamos a esperar porque es la primera y el tiempo es cambiante”.

Además, animó a toda la ciudadanía a acudir y aludió a que “la noche de Viernes Santo es muy importante, pero también mantener la cofradía viva durante todo el año” y mencionó que las “cofradías se fundaron en torno a la ayuda y esta actividad es una acción social”.

Instituciones implicadas

Por su parte el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, precisó que este festival “es muy querido por los zamoranos y reúne grupos culturales de la ciudad y de la provincia” que colaboran desinteresadamente con “su arte para ayudar a la AECC”.

La portavoz de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, señaló que la actividad “une el arte de cinco grupos zamoranos que van a deleitar con sus actuaciones y con su música durante toda la tarde del domingo, y une solidaridad”.

La presidenta de la AECC de Zamora, María Inmaculada Hernández Pérez, indicó que para el colectivo que representa "es muy importante que la obra social de Nuestra madre se acuerde de nosotros y revierta su dinero en los demás”. Precisó que con la cantidad que se recaude “vamos a seguir con nuestra cartera de servicios y a ofrecérsela a todos los zamoranos y su provincia”.