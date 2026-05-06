Los Premios Tierras de Zamora 2026, ya tienen galardonados

Los Premios Tierras de Zamora 2026 ya tienen nombres propios tras darse a conocer fallo del jurado, aunque la entrega será en el Día de la Provincia de Zamora el próximo 13 de junio en Moraleja del Vino y donde habrá actividades para todo el pueblo y para todas las edades” y también tendrán cabida las propuestas que impulsa la Diputación como son Fromago o el Panfest, según explicó el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte.

En la categoría de Proyecto Empresarial el galardón ha recaído en Caja Rural de Zamora, una entidad que es “el músculo financiero insustituible en nuestra provincia y un apoyo insustituible en la actividad cultural, social, educativa y universitaria en nuestra provincia”, sintetizó el secretario del jurado, Juan Andrés Blanco.

En el ámbito de la Solidaridad, el premio ha correspondido en la asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro, por su labor social y de acompañamiento tanto en el alfoz de Toro y Guareña, principalmente. “El trabajo incansable de su presidente Ángel y de todos los socios durante los últimos años ha hecho que sea una de las asociaciones referente contra el cáncer en la provincia” señaló el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte

La distinción a la Trayectoria Deportiva ha sido para el Club Deportivo Copa Zamora de Galgos “por el fomento de este deporte tradicional, pero con tanta raigambre en algunas de nuestras comarcas zamoranas y que ha vivido un reverdecimiento en el último tiempo” .

Patrimonio

En cuanto al premio Tierras de Zamora de Patrimonio, el jurado ha dictaminado que son merecedoras todas las asociaciones de mascaradas de la provincia junto al historiador del arte José Ángel Rivera de las Heras a título póstumo; de hecho se trata del primer Tierras de Zamora otorgado de una vez muerto el galardonado.

El jurado destacó que “la figura de José Ángel Rivera de las Heras ha sido absolutamente fundamental, y no es un elogio a título póstumo, es un elogio que está presente en la sociedad zamorana de hace mucho tiempo, en lo que es la puesta en valor, en lo que es el conocimiento y la difusión del enorme patrimonio cultural de nuestra provincia”.

En cuanto a las mascaradas a “nadie se le escapa la significación que la actividad de las mascaradas, no solamente como actividad tradicional, también de siglos, sino con un resurgimiento muy importante y, por tanto, una contribución fundamental a lo que es la identidad cultural zamorana”.

Embajador

El premio embajador de Zamora ha correspondido al barítono Luis Santana una persona “conocida en una actividad aparentemente minoritaria, por su popularización de la música y por llevar el sello de Zamora por todo el mundo” sin olvidar “su apoyo a elementos centrales de la identidad zamorana, como es la Semana Santa, y a otras reivindicaciones de lo que es la realidad también zamorana y su apoyo al fomento de la práctica del canto clásico en las nuevas generaciones”.