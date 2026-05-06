Precariedad sanitaria: "Zamora sigue sin atraer médicos MIR y sin unidad de ictus"

"Tras los dos primeros días en los que se están asignando las plazas MIR, Zamora no ha sido elegida por ninguno de los 1.400 cabezas de lista". De esta forma, Jeronimo Cantuche, representante del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, ha comenzado su denuncia hacia la situación sanitaria de la provincia. "Se han pedido ya los 1.400 primeros de la lista y decir que hay cinco provincias de España en las cuales todavía ninguno ha pedido nada, entre ellas tres de Castilla y León: Ávila, Palencia y Zamora. Esta es la situación de precariedad que tenemos, ya no solo Zamora, sino las provincias de Castilla y León: tres entre las cinco donde ninguno de los 1.400 primeros ha pedido plaza", recalca.

Además, Cantuche ha recordado que de esos 1.400, ninguno de los diez primeros pidieron optar a la especialidad de Familiar y Comunitaria, "algo también muy grave", asegura.

Unidad de ictus

"Decir que tenemos la plantilla de neurólogos al 100% es mentir directamente". Sentencia Cantuche con motivo de las declaraciones de la portavoz de la Junta de Castilla y León, Leticia García, en las que según el representante del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, García aseguró que la plantilla de neurólogos estaba al 100%. "No sabemos a qué vienen estas declaraciones. De seis plazas que hay en la plantilla orgánica, actualmente tenemos tres cubiertas, asegura.

"Si, como bien dice el delegado territorial, tenemos la plantilla cubierta, ¿por qué no montan la unidad de ictus en Zamora?", pregunta. "No la pueden montar porque no hay profesionales, porque no tenemos neurólogos. Y es la mentira de siempre", sentencia. "Dijeron que la iban a montar en 2025. No lo hicieron. Dijo después el consejero: 'En los próximos meses se montará'. Y recalcó el presidente, el señor Mañueco: 'En los próximos días la unidad de ictus será una realidad en Zamora'. Bueno, pues estamos ya hoy a 6 de mayo y aquí unidad de ictus no hay. La única provincia de Castilla y León donde no la tenemos", recuerda.

"Creen ustedes la unidad de ictus y dejen de engañar a los zamoranos. Si no fuera tan grave la situación, nos reiríamos ya de tanta mentira. Pero es que esto afecta a personas y afecta a la salud de las personas", dice sarcásticamente. "Exigimos al presidente de la Junta de Castilla y León, en funciones, que de una vez cumpla con su palabra y que la unidad de ictus en Zamora sea una realidad", remata.

Precariedad sanitaria en Zamora: ninguna plaza MIR elegida por los primeros aspirantes. / A.B.G.

Concurso de traslados de médicos especialistas de Sacyl

"En Zamora, tenemos un déficit de 27 plazas no cubiertas por el concurso de traslados", dice Cantuche. Según explica, el proceso de incorporación definitiva estaba previsto para los días 5 y 6 de mayo. En la provincia había 38 plazas vacantes de médicos especialistas. En la adjudicación provisional se habían asignado 15 de esas 38 plazas, pero finalmente solo se han incorporado 11 médicos de forma definitiva.

Cantuche explica que, además del concurso de traslados, también se ha desarrollado un proceso de estabilización. Dentro de ese proceso selectivo, el 26 de marzo se publicó la adjudicación provisional de plazas. En teoría, se adjudicaron 18 plazas, aunque ahora queda esperar a que los profesionales se vayan incorporando progresivamente.

De momento, señala que ya hay constancia de la incorporación de dos endocrinos, una especialidad en la que Zamora arrastraba un déficit importante y una elevada lista de espera. Por eso, considera que esta incorporación es una buena noticia, aunque espera que estos profesionales no se marchen en el próximo concurso de traslados.

En cuanto a Atención Primaria, Cantuche apunta que el movimiento derivado del concurso de traslados ha sido interno. Sin embargo, advierte de que la situación sigue siendo grave: Zamora mantiene 79 plazas vacantes. De ellas, 49 están cubiertas por médicos sin especialidad o no MIR, mientras que 30 permanecen sin cubrir.

Respecto al hospital, describe la situación como “muy precaria”, con un déficit importante de profesionales en numerosas especialidades. En total, se han incorporado 11 médicos especialistas a través del concurso de traslados.

Uno de los casos que más preocupa es el de Anestesia. En esta especialidad faltaban seis profesionales. La incorporación de un anestesista por concurso de traslados y otro por el proceso de estabilización reduce el déficit a cuatro vacantes, pero la situación continúa siendo delicada. Según señala, esta falta de profesionales ayuda a explicar el problema de las listas de espera.

Huelga de médicos y listas de espera

"Parece que ahora tanto el delegado territorial como la portavoz de la Junta de Castilla y León intentan vincular que las listas de espera son producto de la huelga de médicos", dice Cantuche. A su juicio, esta explicación no se sostiene. Reconoce que una huelga puede generar problemas puntuales, pero rechaza que la situación actual pueda atribuirse a ella: “Después del bagaje que llevamos con las listas de espera en esta provincia, que ahora nos digan que son consecuencia de la huelga de médicos casi nos da la risa”, señala.

Según el representante del movimiento, el problema es estructural y viene de hace muchos años: "No se ajusta la demanda de los ciudadanos a la oferta de asistencia que ofrece el Complejo Asistencial de Zamora, que está muy por debajo". Además, sostiene que las listas de espera se han utilizado para derivar pacientes a la sanidad privada.

"Es incalificable que tengamos más de 7.400 personas en Traumatología pendientes de una cita". Cantuche califica de “escandalosas” las cifras actuales, con más de 15.600 personas pendientes, y advierte de que la demora media en especialidades como Traumatología o Neurología se acerca al año.

"La huelga de médicos debe dirigirse a las administraciones competentes"

En relación con la huelga médica, Cantuche defiende el derecho a movilizarse, pero pide que se dirijan a las administraciones competentes, principalmente la Consejería de Sanidad. También recuerda que el Ministerio ha descartado un estatuto propio para los médicos y plantea que se desarrolle el actual en cada comunidad autónoma.

Integración en la plataforma estatal

Cantuche explica que esta plataforma agrupa a colectivos de toda España y considera necesario sumarse para reforzar la defensa de la sanidad pública. Advierte de que, si continúa la tendencia actual, el sistema podría quedar reducido a una especie de beneficencia.

Apoyo a la manifestación de Zamora en Pie

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública apoyará la manifestación del 10 de mayo, a las 12.00 horas, en la plaza de Viriato, bajo el lema “En defensa de nuestra vida en Zamora”. Cantuche vincula esta protesta con la defensa de la salud pública, al entender que también implica proteger las condiciones de vida de la población, y anima a los ciudadanos a sumarse a la movilización.