¿Por qué parece que la defensa sanitaria no cala en la sociedad?: "Hasta que nos les afecte, la gente no es consciente del deterioro"

"Creo que todo el mundo es consciente del problema que hay en la sanidad pública, pero hasta que a la gente no le afecta realmente no se dan cuenta del deterioro que está sufriendo", dice, apesadumbrado, Jerónimo Cantuche, representante del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora.

Cantuche denunciaba la precaria situación sanitaria de la provincia cuando la pregunta cortó el aire y atravesó, de lado a lado, la mesa de la sala de prensa de UGT: "¿Por qué no sois capaces de llegar a la gente?", preguntan.

No duda, incluso parece que la cuestión no le pilla por sorpresa, aunque su mirada refleja el cansancio de quien lleva el discurso grabado en las cuerdas vocales. No por ser representante o portavoz del movimiento, sino porque quizás, este argumento es el mismo que compartió en otras mesas más cotidianas: "Nosotros podemos dar ruedas de prensa, hablar de las listas de espera, hablar de los tiempos, hablar de la situación de los médicos que no tenemos, de los consultorios donde no se pasa consulta, de todo esto. Pero hasta que realmente alguien no tiene un problema de salud y lo vive en sus carnes, no es consciente. Y a nosotros no nos lo dicen", afirma.

"Si te paras a hablar con la gente te dirán: 'Es que la sanidad pública...' Pero cuando llega el momento y tienes un problema de incapacidad, un problema con una cadera, con una rodilla, un problema oncológico, un problema de lo que sea, y vives la realidad de la sanidad pública, es en ese momento cuando la gente dice: 'Hay que salir, hay que manifestarse'. Aun así, está claro que los que no tienen esos problemas lo ven de otra manera. Además, gran parte de los ciudadanos que pueden permitirse un seguro privado lo han hecho", recalca.

El representante del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora ha recordado como muchos ciudadanos que "se han hecho un seguro privado creen que tienen todo resuelto. Pero no es así. Cuando tienen un problema grave de salud ese seguro no les vale para nada, y acaban recurriendo a la sanidad pública", dice. "Y la sanidad pública tienen los tiempos de espera que tiene, y entonces se van a encontrar con eso", sentencia.