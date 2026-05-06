La Junta abre dos líneas de ayudas deportivas a las que podrán optar clubes y entidades de Zamora

La Junta ha abierto dos convocatorias de subvenciones para apoyar la actividad deportiva en la Comunidad durante 2026. En total, las ayudas suman 2,2 millones de euros y están dirigidas a clubes, sociedades anónimas deportivas y federaciones.

Una de las líneas se centra en el apoyo a clubes con cantera y equipos en competiciones oficiales de alto nivel. La otra está destinada a la organización de eventos deportivos nacionales e internacionales.

1,2 millones para el Programa Cantera

La primera convocatoria corresponde al Programa Cantera, dotado con 1,2 millones de euros. Su objetivo es respaldar la actividad de clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de Castilla y León durante 2026.

¿Quiénes pueden optar a estas ayudas?

Podrán optar a estas ayudas las entidades con equipos que participen en ligas o competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional en categoría absoluta. También podrán hacerlo los clubes de deporte adaptado que compitan en Campeonatos de España de Nivel I.

Esta línea puede resultar especialmente interesante para clubes zamoranos con estructura de cantera y presencia en competiciones oficiales.

¿Qué se tendrá en cuenta a la hora de conceder las ayudas?

A la hora de conceder las ayudas se valorarán, entre otros criterios, los resultados deportivos, la presencia en las máximas divisiones de cada modalidad y el número de deportistas formados en la cantera que integren los primeros equipos.

El programa incluye además una reserva específica para clubes de deporte adaptado, con el objetivo de avanzar en la integración de estos deportistas dentro del sistema deportivo autonómico.

Plazos

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León. La tramitación deberá hacerse exclusivamente de forma electrónica a través de Tramita CyL.

Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y justificarse antes del 29 de enero de 2027.

Entre los gastos que podrán cubrirse figuran los de personal técnico, alojamiento, manutención, desplazamientos, adquisición de material, licencias y cánones.

Un millón de euros para eventos deportivos

La segunda convocatoria cuenta con un millón de euros y está destinada a subvencionar la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional en Castilla y León durante 2026.

¿Quiénes pueden optar a estas ayudas?

Podrán solicitar estas ayudas los clubes y federaciones deportivas inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad. También podrán hacerlo entidades vinculadas a Zamora que cumplan los requisitos exigidos.

Según la Junta, este tipo de eventos contribuyen a dinamizar el turismo y la economía de los lugares donde se celebran, especialmente en el medio rural. Por ello, esta línea puede abrir una vía de apoyo para pruebas deportivas organizadas en la provincia de Zamora.

Plazos

El plazo de solicitud será también de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Bocyl. La tramitación deberá realizarse de forma electrónica a través de Tramita CyL.

Las actividades subvencionadas deberán celebrarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. La justificación podrá presentarse hasta el 10 de noviembre de 2026, inclusive.

En el caso de los eventos celebrados entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, la justificación deberá realizarse en los 15 días hábiles siguientes a su celebración.