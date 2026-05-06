Castilla y León fomenta la tauromaquia con dos premios de 10.000 euros para estudios científicos e históricos

La Junta de Castilla y León ha abierto una nueva convocatoria de los Premios de estudio e investigación sobre Tauromaquia, dirigidos a promover trabajos de carácter científico e histórico vinculados a esta materia. La convocatoria, de ámbito autonómico, también está abierta a personas de Zamora que cumplan los requisitos establecidos.

Estos premios tienen como finalidad fomentar el estudio y la investigación cultural, histórica y científica de la tauromaquia, así como contribuir a la difusión de sus valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos.

Dos modalidades

La convocatoria contempla dos modalidades. Por un lado, el Premio para el estudio e investigación científica sobre tauromaquia. Por otro, el Premio para el estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León. Cada una de las modalidades cuenta con una dotación económica de 10.000 euros.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar personas físicas mayores de edad, que solo podrán presentar una única solicitud. Los aspirantes deberán optar por una de las dos modalidades previstas en la convocatoria.

Plazos

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCyL. En concreto, permanecerá abierto desde el 7 de mayo hasta el 8 de junio, ambos inclusive.