Más de 5.000 edificios de Zamora no tienen pasada la ITV de la vivienda, consulta si el tuyo es uno de ellos

Más de cinco mil edificios de la ciudad de Zamora siguen sin tener la Inspección Técnica de la Edificación (ITE), la conocida popularmente como la ITV de los edificios, que es obligatoria para todas aquellas edificaciones de la ciudad con más de 40 años de antigüedad.

El número de inmuebles que carecen de ella es muy significativo, pese a que esa inspección es obligatoria desde hace quince años. Pese a ello, únicamente se realizaron cerca de un centenar de inspecciones favorables antes de 2025.

Consciente del problema, el Ayuntamiento de Zamora decidió el pasado año ponerle coto y publicó un primer listado de edificios obligados a pasar esa inspección que aún no tenían el informe favorable, a la vez que habilitó una primera línea de subvenciones para sufragar la mitad del coste que tenía ese trámite para los propietarios de edificios y las comunidades de vecinos. Eso permitió casi duplicar el número de las inspecciones realizadas en los años anteriores, ya que en 2025 se efectuaron 185, según ha detallado la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, Ana Belén González.

Pese a ello, el número sigue siendo a todas luces insuficientes, porque a comienzos de 2025 había aún 5.275 edificios sin pasar la ITE obligatoria. Si se tiene en cuenta que 185 se sometieron a la inspección el pasado año, pero que este año hay 38 edificios nuevos que deben pasar la ITE al cumplir en 2026 los cuarenta años de antigüedad, eso supone que en Zamora aún quedan 5.128 edificios, tanto bloques comunitarios como viviendas unifamiliares que deberían haber pasado la inspección y no la tienen. En el siguiente buscador puede comprobar por calle y número si un edificio está incluido en el lista de los inmuebles que debían haber pasado la ITE en 2025 o deben hacerlo este año.