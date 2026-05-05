Zamora se une a la unificación de oposiciones a Policía Local en Castilla y León para 2026

Zamora participará en el proceso selectivo unificado de agentes de Policía Local que organizará la Junta de Castilla y León en 2026. Esto será posible después de que las nueve capitales de provincia de la Comunidad se hayan sumado al convenio vigente entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Este convenio, que estará en vigor entre 2025 y 2029, permite que la Junta se encargue de gestionar de forma conjunta las oposiciones a Policía Local en los años 2026 y 2028. Para la convocatoria de 2026 se han adherido 51 ayuntamientos de Castilla y León.

Adhesión de la totalidad de las capitales de provincia del territorio de Castilla y León

La participación de Zamora forma parte de un dato especialmente relevante: por primera vez desde que este sistema comenzó a utilizarse en 2021, todas las capitales de provincia de Castilla y León estarán incluidas en el proceso.

El objetivo de esta convocatoria unificada es que el acceso a los cuerpos de Policía Local sea más homogéneo en toda la Comunidad, reducir la carga administrativa de los ayuntamientos y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones. El plazo para que los municipios se sumaran al convenio terminó el pasado 30 de abril. Ahora, está previsto que durante el mes de mayo se publique la orden de convocatoria que pondrá en marcha el proceso selectivo de 2026.

Convocatoria en el mes de mayo de 2026

Una vez ha finalizado el plazo para la adhesión al convenio el pasado 30 de abril, y a lo largo del mes de mayo, se publicará la orden de convocatoria que dé lugar al inicio del proceso selectivo unificado de agentes de policía local en 2026, y en el que se prevé que el número de plazas convocadas supere las 130. Adicionalmente, y como en años anteriores, la convocatoria recogerá la posibilidad de que dicho número de plazas pueda ampliarse con las vacantes que se produzcan en los Cuerpos de Policía Local antes de la finalización del proceso selectivo.

Asimismo, se aplicará un sistema de resultas, similar al utilizado en la convocatoria unificada de 2024. Este mecanismo busca evitar que algunos ayuntamientos pierdan efectivos. Así, si un agente que ya trabaja en un municipio consigue una nueva plaza en otro destino, la vacante que deje podrá adjudicarse dentro del mismo proceso selectivo.