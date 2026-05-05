Zamora no se libra del frío ni de la lluvia: las terrazas tendrán que esperar
El jueves se prevén las temperaturas más altas de la semana antes del regreso de las precipitaciones
Poco queda en Zamora de las temperaturas casi veraniegas que se pudieron disfrutar hace un par de semanas. La provincia ha vuelto a los cielos cubiertos, las temperaturas bajas y las precipitaciones, y aunque estas últimas darán un pequeño respiro de martes a jueves, se prevé que vuelvan para el fin de semana.
Las temperaturas se mantendrán moderadas y estables, pero parece que no se va a poder soltar la chaqueta en Zamora y que los planes de terraza van a tener que esperar al menos un par de semanas más. Se esperan nubes y leves rachas de viento.
Aemet pronostica las temperaturas más altas el jueves, antes de que la lluvia vuelva a cubrir los cielos de Zamora.
El tiempo hoy en Zamora
Este martes 5 de mayo, se prevé que las temperaturas suban en las horas centrales del día a los 15º C, pudiendo bajar hasta los 4 °C e ir acompañadas de granizo o tormentas en algunos puntos de la provincia.
Hoy, pese a las bajas temperaturas, se espera que la sensación térmica no baje de los 10 º C en Zamora capital, aunque pueda ser más baja en la provincia, sobre todo en Sanabria.
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