Zamora no se libra del frío ni de la lluvia: las terrazas tendrán que esperar

Poco queda en Zamora de las temperaturas casi veraniegas que se pudieron disfrutar hace un par de semanas. La provincia ha vuelto a los cielos cubiertos, las temperaturas bajas y las precipitaciones, y aunque estas últimas darán un pequeño respiro de martes a jueves, se prevé que vuelvan para el fin de semana.

Las temperaturas se mantendrán moderadas y estables, pero parece que no se va a poder soltar la chaqueta en Zamora y que los planes de terraza van a tener que esperar al menos un par de semanas más. Se esperan nubes y leves rachas de viento.

El tiempo en Zamora del martes 5 de mayo al lunes 11 / Aemet

Aemet pronostica las temperaturas más altas el jueves, antes de que la lluvia vuelva a cubrir los cielos de Zamora.

El tiempo hoy en Zamora

Este martes 5 de mayo, se prevé que las temperaturas suban en las horas centrales del día a los 15º C, pudiendo bajar hasta los 4 °C e ir acompañadas de granizo o tormentas en algunos puntos de la provincia.

Hoy, pese a las bajas temperaturas, se espera que la sensación térmica no baje de los 10 º C en Zamora capital, aunque pueda ser más baja en la provincia, sobre todo en Sanabria.