Zamora inicia mayo con 101 personas menos en la cola del paro

La provincia de Zamora cierra abril con 8.332 personas desempleadas, de ellas 3.372 son hombres y 4.960 son mujeres. Cifras ofrecidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que se trasladan en una tasa de desempleo del 10,83% con 101 personas menos buscando trabajo respecto al mes anterior. El dato es aún mejor si se compara con el del 30 de abril de 2025, ya que significa que hay 269 personas desempleadas menos que hace un año.

La bajada del desempleo se produce en todos los sectores económicos, excepto en el de las personas sin empleo anterior, siendo el sector servicios el que registra un mayor número de parados en el conjunto de la provincia, suponiendo el 76% del total. De este modo, en el sector servicios hay 69 personas desempleadas menos; en industria, 22 menos; en agricultura, 15 menos; y en construcción, 3 menos.

El paro según sector se traduce en 6.289 personas englobadas en el área de servicios en situación de desempleo, 566 en industria, 446 en la construcción y 379 en agricultura. Además, 652 personas están esperando la oportunidad para poder realizar su primera experiencia laboral.

Por edades, en Zamora hay 585 personas con menos de 25 años buscando trabajo. Colectivo en el que se iguala por sexos, con 296 desempleados hombres y 290 mujeres registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El número de contratos ha disminuido en 155 en comparación con el mes previo, mientras que la contratación indefinida sube hasta alcanzar el 34,67% del total. No obstante, la provincia "aún se encuentra lejos de los datos nacionales que sitúan en el 43,20% la contratación indefinida", tal y como apuntan desde Comisiones Obreras de Zamora.

Por sectores, la industria concentra el 23% de las contrataciones, con 828 contratos, mientras que el sector servicios, con 2.339, supone el 64,8% del total. Por su parte, tanto la construcción como la agricultura alcanzan cada una el 6%.

A nivel nacional

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, al finalizar el mes de abril, ha bajado en 62.668 personas en relación con el mes anterior. El paro registrado se ha situado en 2.357.044 personas, bajando de la cota de los 2,4 millones por primera vez desde el mes de junio del año 2008, en un contexto en el que "se baten los récords históricos de ocupación", destacan desde el Ministerio de Trabajo.

El paro registrado disminuye en todos los sectores económicos con respecto a marzo. En el sector servicios cae en 46.156 personas; en la industria, en 3.680 personas; en la construcción, en 3.603 personas; y en la agricultura, en 2.272. También se reduce entre el colectivo sin empleo anterior que disminuye en 6.957 personas.

El desempleo femenino se sitúa al finalizar abril en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146 mujeres en relación al mes de marzo. El desempleo masculino se sitúa en 932.618 al descender en 28.522 personas.

Aumento de cotizantes

En lo que se refiere a las personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, el mes de abril se cerró en Zamora con 62.308 afiliados, 370 más que al concluir marzo. Datos que si se comparan con los de hace un año, son mejores con 1.036 personas afiliadas más que en 2025.

A nivel nacional, el mercado laboral ha sumado 223.685 trabajadores en el último mes, lo que lo convierte en el tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros. El incremento interanual es de 517.192 afiliados, un 2,4% más.

"Llevamos cuatro ejercicios seguidos sumando medio millón de afiliados al año", subraya la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Valoración de los sindicatos

"Si bien valoramos positivamente la evolución de los datos del desempleo y el aumento en la contratación indefinida, no podemos olvidar que en Zamora existen 3.960 personas sin ningún tipo de prestación en el mes de marzo", indican desde CC OO Zamora.

En este sentido, recuerdan que el pasado 1 de mayo, volvieron a salir a las calles bajo el lema "Derechos, no trincheras" con los salarios, la vivienda y la democracia como ejes de la reivindicación.

"En Zamora seguimos trabajando por aumentar el número de personas empleadas, que se reduzca la jornada laboral para los trabajadores y trabajadoras y para que se mejoren sus salarios", exponen.

En cuanto al problema de la vivienda, reafirman su compromiso de seguir reclamando una vivienda digna y accesible para toda la población. "El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas nuestro país. No se trata de una dificultad coyuntural, sino de un problema estructural que afecta de manera directa a cada vez más personas trabajadoras, condicionando su calidad de vida, su estabilidad y su capacidad de desarrollar un proyecto vital", declaran.