Las universidades públicas de Castilla y León abren preinscripción para el curso 2026-2027

Las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid han fijado el periodo de preinscripción para el próximo curso 2026-2027. Según la Junta y las cuatro universidades públicas de Castilla y León, aquellos alumnos que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y estén interesados en cursar los estudios universitarios públicos en la comunidad, deberán realizar el plazo de inscripción entre el 3 de junio y el 3 de julio.

Desde la Junta de Castilla y León recuerdan que, "al igual que el año pasado, para agilizar el procedimiento de preinscripción y matrícula en las universidades públicas", se publicarán los tres listados de admitidos en el mes de julio. Así mismo, se comunicarán dichos listados los días 9, 20 y 24 de julio.

La formalización de las matrículas se podrá realizar desde el mismo día que se publican los tres listados de admitidos aunque, si lo desean, los estudiantes pueden solicitar permanecer en la lista de espera después de la publicación de cada uno de ellos.