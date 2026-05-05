Títeres y folclore en la programación de los teatros del 4 al 10 de mayo
El Ramos acoge dos espectáculos enmarcados en el Festival Internacional de Indumentaria Tradicional y el Principal impulsa una nueva edición del Festival de Títeres y Marionetas
El Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge el VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional. Además de las diferentes pasarelas, exposiciones, espectáculos y actividades didácticas, también podrá disfrutarse de dos llamativas propuestas.
Los narradores José Luis Gutiérrez "Guti", Quico Cadaval y Celso Sanmartín se convierten en "Tres viejas en romería", el viernes 8 de mayo, donde la materia de los relatos será la vida cotidiana, los trabajos, las labores, los dolores y las diversiones de sus cambiantes musas.
La función comenzará a las 21.00 horas y las entradas se pueden adquirir por 7 euros.
El domingo, día 10, el turno será para la formación Os do fondo da barra. Desde La Coruña llega este grupo con "Bânzô", un trabajo de temas tradicionales y populares cercano también a las nuevas corrientes, en el que se pueden escuchar canciones de taberna, mar y baile que forman parte del rico patrimonio inmaterial de Galicia.
El concierto será a 12.30 horas y las entradas tienen un coste de 12 euros.
Entradas
El público que quiera asistir de ambos espectáculos puede adquirir un bono por 15 euros.
Tanto las localidades como el bono están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y en la web del espacio cultural.
Teatro Principal
Los títeres y las marionetas regresan un mayo más de la mano del XXXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas de Zamora, organizado por el Teatro Principal de Zamora.
La cita reunirá, entre el 5 y el 9 de mayo, doce espectáculos muy variados y montajes más contemporáneos, en tres grandes emplazamientos el Teatro Principal, el centro de la ciudad y el barrio de San José Obrero.
El pistoletazo de salida lo dará, el martes día 5 de mayo a las 18.00 horas en la Plaza Mayor, Pumuky Circo Chisme, quien, sin duda, provocará la risa entre niños y mayores.
El miércoles, día 6, los espectáculos tendrán lugar en San José Obrero a las 18.00 horas, "La espada y el dragón" en la ludoteca con taller posterior, en la plaza de Viriato a las 19.00 horas se verá "Eco" y en el Principal, a partir de las 20.30 horas, llegará "El show de Tit" para público a partir de 12 años y una entrada de 10 euros.
En la zona de juegos de Parque Luz, en San José Obrero, actuará La Carismática el jueves 7 a las 18.00 horas, Mundo Costrini en el mirador de San Cipriano a las 19.00 horas y a las 20.30 horas en el Principal lo hará Almealera con un espectáculo para mayores de 9 años y entradas a 10 euros.
El montaje para la primera infancia "Plenilunio" recala en el vestíbulo del Principal el viernes 8 a las 18.00 horas con entradas a 3 euros, mientras que la plaza de Ángel Bariego a las 18.30 horas todos los públicos disfrutarán de "Varieté" y en el mirador de San Cipriano, a las 19.00 horas podrá asistirse a "Mr. Barti", para todas las edades, en tanto que en el Principal La Mula ofrecerá una propuesta para mayores de 12 años con pases a 10 euros.
El festival concluirá el sábado con el estreno de "Awen y el ciclo de la vida" por parte de Arrels de Bosc en el Principal a las 20.30 horas.
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