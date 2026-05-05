Ellas son la música: el Mubaza Fem tiene su primera cita este domingo con una treintena de zamoranas que subirán al escenario

Con el fin de visibilizar el protagonismo de la mujer en la música y luchar contra que quede "un poco relegado" su papel en ciertos ámbitos del panorama musical, Zamora acoge una nueva edición del Mubaza Fem, unos conciertos en femenino protagonizado por mujeres cantantes y músicas zamoranas. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora a través de la Concejalía de Servicios Sociales, la Escuela de Igualdad local y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se desarrolla en colaboración con dos de las salas de conciertos más emblemáticas de la ciudad, La Cueva del Jazz y el Ávalon, cuyo trabajo en favor de la música también ha querido resaltar la concejala del área, Auxi Fernández, en la presentación de las actuaciones musicales.

El primer concierto, con formato "Jam session colaborativa", del Mubaza Fem tendrá lugar el próximo domingo, día 10 de mayo, a partir de las 12.30 horas del mediodía en La Cueva del Jazz. A esa primera actuación en primavera le seguirá una segunda, ya en otoño, el día 25 de octubre a la misma hora en el Ávalon Café.

Una de las integrantes de la asociación zamorana de músicos Mubaza, Claudia Zurdo, ha explicado que en estos conciertos pretenden que mujeres de todas las edades tengan la oportunidad de participar y tocar con otras mujeres músicas de la ciudad, para "aprender unas de otras y crear esa sinergia y ese aprendizaje", ha indicado.

Se espera que al escenario de La Cueva del Jazz suban en la cita de este domingo una treintena de artistas, cerca de la mitad integrantes del coro LGTBIQ+ Kuza. Unas participantes y otras irán intercalando su presencia en el escenario, según si los diferentes temas que se interpretan requieren de coros, guitarra u otros instrumentos musicales.

Las entradas para el concierto están ya disponibles en venta anticipada al precio de cinco euros y el día de la actuación se pueden adquirir en taquilla por siete euros.

Además de los dos conciertos en directo, para este año está prevista la grabación de algunos de los temas que se interpretarán en las dos "Jam session". Al respecto, Claudia Zurdo ha explicado que la idea de grabar las actuaciones surgió de la edición del festival en femenino del año pasado, en el que "nos daba pena que tras el trabajo de preparación no hubiese posibilidad de volver a escucharlo". En esta ocasión, el Mubaza Fem, sus voces y sonidos, quedarán más allá de la memoria colectiva y se plasmarán en una grabación musical.