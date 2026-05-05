La provincia de Zamora intensifica un 9,6% la recogida de vidrio, aunque preocupa la baja tasa de la capital

42.000 kilos de vidrio más recogidos en la provincia zamorana de enero a abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta cifra supone un 9,6% de incremento y el cambio de tendencia tras un ejercicio en el que había descendido el reciclaje.

"2025 no fue un año bueno en la recogida de vidrio en la provincia con una reducción del 10%, es decir 160.000 kilos menos", ha precisado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Situación que se ha logrado remontar gracias a la colaboración entre la institución provincial y Ecovidrio, "sobre todo por ese trabajo en los núcleos de más población y de más hostelería como son Benavente, Toro y Puebla de Sanabria", ha señalado.

Sensibilidad con la tarea del reciclaje que se ha traducido en incrementar el número de contenedores en toda la provincia. Para ello, se redujo de 100 a 50 habitantes las localidades en las que se debe disponer de un contenedor. Cifra "relativa", porque en los pueblos de menos de 50 habitantes, pero con algún negocio de hostelería, también se han dispuesto contenedores.

En estos momentos, la provincia cuenta con más de 1.200 contenedores instalados, buena parte de ellos con sensores de llenado. Un sistema novedoso que ha acabado con las dificultades en la recogida de vidrio haciendo que el servicio sea más eficiente en zonas de poca población y de difícil acceso. El funcionamiento es sencillo: los sensores emiten una alerta de llenado, temperatura y geolocalización cuando el contendor llega al 80% de su capacidad. Tres aspectos imprescindibles para la mejora del servicio, fundamentalmente en aquellas zonas que se encuentran más alejadas y con menor población.

Entrega de los Premios Reciclaje Ecovidrio 2024/2025. / Alba Prieto / LZA

Esfuerzos que han tenido su recompensa y al que se unen campañas como la convocatoria de premios a los pueblos que destaquen en reciclaje de vidrio, entregados este martes en el Salón de Plenos del Palacio de La Encarnación.

Tirón de orejas al ayuntamiento de la capital

"2025 fue un año un poco anómalo en el que se redujo la recogida de vidrio a nivel general un 9%", ha expuesto el gerente de Ecovidrio en Castilla y León, Ignacio Godino. Sin embargo, las acciones tomadas están teniendo su efecto. Campañas como Ecobarrios y Ecobares se han llevado a cabo en Benavente, Toro y Puebla de Sanabria, donde se ha profundizado en la necesidad de dotar de más cubos distintos espacios.

Buenos resultados que contrastan con los datos de Zamora capital. "Es uno de los lugares que actualmente más nos preocupa", ya que la capital concentra el 32% de los residuos de envases de vidrio que se generan en toda la provincia. "Tenemos algún proyecto un poco frenado, pero estamos con la mano tendida al ayuntamiento para que pueda colaborar con nosotros y seguir mejorando", ha declarado Godino.

Entre las campañas que se quieren impulsar en la capital destacan la dirigida al sector de la hostelería para incrementar el número de establecimientos recicladores y Ecobarrios, iniciativa que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos sociodemográficos para impulsar el reciclaje de vidrio en zonas urbanas con alto potencial de mejora. "Esperamos que el ayuntamiento pueda colaborar con nosotros y podamos realizarla porque podría tener un gran impacto", ha valorado el responsable de Ecovidrio.

Contenedores personalizados como premio

Los Premios Reciclaje Ecovidrio 2024/2025 han destacado a localidades de la provincia de Zamora de menos de 1.000 habitantes más concienciadas en esta materia. Reconocimientos que han tenido una exitosa respuesta por lo que desde la Diputación Provincial se valora extender la iniciativa a otros municipios más grandes.

Entrega de los Premios Reciclaje Ecovidrio 2024/2025. / Alba Prieto / LZA

En la categoría de incremento de kilos de vidrio recogidos, el primer premio es para Villanueva del Campo, donde en 2024 se recogieron 15.000 kilos y en 2025, se pasó a 20.000 kilos. El segundo premio es para Morales de Toro, con un aumento de 4.000 kilos más; y el tercer puesto es para Navianos de Valverde, población con 157 habitantes, donde se ha pasado de 5.200 kilos a 9.000 kilos.

En la categoría de incremento de kilos por habitante, el primer premio es para Villanueva del Azoague, que incrementó su reciclaje en un 78,85%. El segundo para Luelmo, población de 146 habitantes, donde se incrementó el reciclaje en un 78,39%; y el tercero para Friera del Valverde, con una subida de un 77,66%. En concreto, en Villanueva del Azoague se recogieron 7,23 kilos por habitante en 2025, en Luelmo 6,09 y en Friera del Valverde 8,43 kilos.

Cada consistorio ha recibido un contenedor personalizado en miniatura. Además, a los dos primeros clasificados de cada categoría se le instalará en su municipio un contenedor vinilado personalizado alusivo al pueblo como símbolo de su buena labor.

Más puntos de recogida en los pueblos

Premios que han recogido con satisfacción los alcaldes, aprovechando la circunstancia también para realizar alguna petición. Ha sido el caso de Luis Segovia, alcalde de Morales de Toro que ha solicitado más puntos de reciclaje para facilitar a la gente la recogida.

Entrega de los Premios Reciclaje Ecovidrio 2024/2025. / Alba Prieto / LZA

Por su parte, Felipe Blanco, alcalde de Villanueva del Campo, ha manifestado la "casi plena satisfacción en esta red de contenedores que facilitan la entrega del vidrio por parte de los ciudadanos", aunque ha apreciado que "en alguna ocasión se encuentran con una saturación límite".

Por último, la teniente alcalde de Navianos de Valverde, Estefanía Martínez, ha agradecido la concienciación de todos los vecinos del municipio.