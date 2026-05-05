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Las peñas de Zamora ya pueden apuntarse a San Pedro 2026: del 4 al 15 de mayo para renovaciones y del 18 al 29 de mayo para nuevos grupos

El Ayuntamiento de Zamora habilita vías telemáticas y presenciales para la inscripción de peñas en las próximas fiestas de San Pedro

Disfile de peñas de San Pedro 2025 en Zamora

Disfile de peñas de San Pedro 2025 en Zamora / Alba Prieto / LZA

Alejandra Bonel García

Zamora

La Comisión de Peñas de Zamora ha dado a conocer la información relativa al proceso de inscripción de peñas para las fiestas de San Pedro 2026, estableciendo los plazos tanto para la renovación de datos de las peñas ya existentes como para la inscripción de nuevas agrupaciones.

El procedimiento se desarrollará en dos fases diferenciadas.

Incripción de peñas San Pedro 2026.

Inscripción de peñas San Pedro 2026. / Cedida

Renovación de datos

En primer lugar, las peñas que ya participaron en años anteriores deberán realizar la renovación de datos entre los días 4 y 15 de mayo. Durante este periodo únicamente será necesario comunicar y presentar la documentación correspondiente a aquellos aspectos que hayan cambiado con respecto al año pasado. Entre estos cambios se incluyen, por ejemplo, modificaciones relacionadas con el carro, el local, la incorporación de nuevos miembros o las bajas que se hayan producido dentro de la peña.

Desde la organización se recuerda que "todo aquello que no haya sufrido variaciones respecto al año anterior no será necesario volver a presentarlo", con el objetivo de facilitar el trámite y evitar duplicidades en la documentación.

Peñas de nueva creación

Por otro lado, las peñas de nueva creación contarán con un plazo específico para formalizar su inscripción. En este caso, la documentación deberá presentarse entre los días 18 y 29 de mayo, periodo habilitado para todos aquellos grupos que quieran formar parte por primera vez del ambiente peñista de las fiestas de San Pedro en Zamora.

En cuanto a los métodos de entrega, la documentación podrá presentarse de forma presencial en la Sede de Juventud, ubicada en el Palacio de la Alhóndiga, así como en el Ayuntamiento de Zamora, concretamente en la ventanilla de la planta baja. Además, también se permitirá la entrega a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zamora, ofreciendo así una vía telemática para facilitar el proceso a los interesados.

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La Comisión de Peñas recuerda que todos los documentos necesarios para realizar la inscripción, así como la normativa correspondiente, "estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de Zamora y en la página de la propia Comisión de Peñas".

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