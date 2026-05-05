Novo propone una "sencilla" solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE: que la primera lanzadera de Segovia parta de Zamora

El concejal de IU y presidente de la Mesa de Trabajo del Tren de Zamora, Pablo Novo, ha propuesto que el primer tren lanzadera que comunica a diario Segovia con Madrid, que parte de la ciudad del acueducto a las 6.50 horas, tenga su punto de partida en la provincia de Zamora a las seis de la mañana para así ofrecer un verdadero "tren madrugador" a los viajeros zamoranos y acabar con los problemas que encuentran los residentes en la provincia que trabajan en Madrid a la hora de llegar a su centro laboral.

Esa solución permitiría adelantar su llegada a la capital de España a los usuarios zamoranos habituales del AVE, que actualmente no pisan en la estación de Chamartín hasta unos minutos antes de las nueve de la mañana, si el tren no lleva retrasos.

Novo ha explicado a preguntas de los periodistas que este servicio ferroviario permitiría llegar a la hora a la que pide la mayor parte de trabajadores y dar respuesta a la demanda más elemental que tienen la mayoría de los que van y vienen todos los días de Zamora a Madrid por motivos laborales.

Más trabajadores beneficiados

Además, ese nuevo servicio ferroviario tendría un gran potencial porque posibilitaría que mucha más gente del sector privado que ahora no puede permitirse llegar tan tarde a su trabajo en Madrid pudiera hacerlo viviendo en Zamora. Ese nuevo servicio permitiría también aliviar en parte la saturación que podría darse en el tren que actualmente parte a las 7.41 horas como consecuencia de la supresión a partir del 20 de mayo, del siguiente, el procedente de Vigo que desde esa fecha pasará de largo y no parará en Zamora en su camino hacia Madrid.

El edil y presidente de la Mesa de Trabajo del Tren de Zamora ha aclarado asimismo que, hasta donde sabe él, que ya no pare el primer tren de la mañana que llega desde Vigo no va a suponer una supresión de servicios sino una reestructuración porque se añadirá otro.

Independientemente de ello, "la clave, como hemos manifestado en numerosas ocasiones, tiene que ser la implementación de ese tren madrugador,", algo que ha considerado "sencillo" de hacer con esa solución del tren de Segovia de primera hora de la mañana. Novo ha asegurado que el diputado nacional de IU Félix Alonso también estará vigilante para hacer cumplir la Proposición No de Ley que presentó y que salió adelante, tanto en lo referente al tren madrugador como en la implementación de un segundo tren regional que comunique con Puebla de Sanabria.