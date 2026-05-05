Un millón para 12.300 metros cuadrados de aceras en el barrio zamorano de Pinilla: algunas llevaban sin ampliarse desde los años 50

Primero fue el barrio de Los Bloques al que le "tocaron" dos millones del presupuesto municipal para renovar aceras, y ahora ha sido Pinilla el que tiene listo el proyecto para que se invierta otro millón de euros en sus zonas de tránsito peatonal. La tercera pata de esas grandes actuaciones está en San Lázaro, donde se presupuesta otro millón para otra actuación integral similar de la que "no tardando" estará listo el proyecto, ha avanzado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

El máximo responsable municipal ha ofrecido una rueda de prensa junto al concejal de Obras, Pablo Novo, para dar los detalles del proyecto aprobado para Pinilla. En total, se actuará en más de 12.300 metros cuadrados de aceras de once calles del barrio, de las que casi 8.000 metros cuadrados corresponden a aceras nuevas y el resto a la renovación de las existentes.

Los trabajos se acometerán en las calles Tejares, Aceñas, Amor de Dios, Progreso, Puentico, El Perdigón, Pablo Montesinos, San Manuel, San Gregorio, Peñausende y San Basilio. Se trata de "la mayor inversión en aceras en el barrio Pinilla" de toda la historia, según ha resaltado Guarido, que ha explicado que no solo se van a arreglar, sino que también se van a ordenar y se va a modernizar el barrio que constituye "la principal aglomeración urbana al otro lado del río".

En la mayoría de los casos las aceras pasarán a tener un ancho de 1,80 metros y en los que resulte imposible, de 1,50. Frente a esa nueva anchura para permitir el tránsito de personas con movilidad reducida, sillas de ruedas y de bebés, hasta ahora había algunas aceras que únicamente tenían entre 40 y 60 centímetros de ancho, ha explicado Guarido, que ha recordado que ese era el ancho que se les daba a las aceras en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado y desde entonces no se había modificado.

Aparcamientos

En esa apuesta por aceras más amplias también se ha priorizado "la convivencia con los aparcamientos, se respetan la inmensa mayoría, aun ensanchando las aceras", ha afirmado el alcalde. Para ello, en algunos casos, calles que eran de doble sentido de circulación de vehículos, ahora serán de sentido único.

El plazo de ejecución de las obras, una vez que sean licitadas a través de la plataforma de contratación del sector público, es de diez meses, por lo que Francisco Guarido ha confiado en que la actuación integral de renovación de aceras en Pinilla pueda estar finalizada antes de que concluya el mandato.