Impulso a los jóvenes artistas de Zamora con la creación de "Mi primer escenario"

Llamamiento a los jóvenes zamoranos artistas de entre 15 y 30 años. La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora organiza la primera edición del festival "Mi Primer Escenario" en colaboración con ThreeMax Solutions. Iniciativa que tiene como principal objetivo "fomentar la música en directo y ofrecer una plataforma real de visibilidad para nuevos talentos locales", detallan desde el consistorio.

La participación está abierta a jóvenes y bandas que se encuentren en una fase inicial de su trayectoria artística. El certamen está abierto a cualquier estilo musical, aunque se requiere que los participantes cuenten con escasa experiencia en directo, no dispongan de contratos con agencias, tengan al menos un single o videoclip grabado de forma doméstica y mantengan una presencia activa en redes sociales. Además, al menos uno de los integrantes deberá estar empadronado en la ciudad.

Fases del festival

Los jóvenes interesados en participar pueden apuntarse hasta el 19 de mayo, enviando un vídeo de su propuesta musical al correo electrónico info@thre3max.com.

Tras concluir la fase de inscripciones, un jurado profesional vinculado a la industria musical evaluará todas las candidaturas y seleccionará hasta seis propuestas finalistas, que se darán a conocer el 20 de mayo.

La final se vivirá el día 24 de mayo en la Plaza Mayor de Zamora con un concierto en directo. Los artistas seleccionados actuarán entre 15 y 20 minutos, en un evento abierto al público y con condiciones técnicas profesionales.

"Como valor añadido, los finalistas tendrán la oportunidad de compartir escenario con la banda Naked Eva, una referencia emergente del panorama musical actual, lo que supondrá una experiencia única de aprendizaje", avanzan desde la concejalía de Juventud.

No obstante, antes de la final, el 22 de mayo está prevista una jornada formativa dirigida a los finalistas, centrada en la preparación de actuaciones en directo. En la misma, se les aportará herramientas clave para desenvolverse en el escenario con profesionalidad.

Los ganadores del festival obtendrán un premio que incluye la grabación de un single y material profesional.