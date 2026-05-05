Arte contemporáneo
Ignacio Parrilla analiza la luz como elemento simbólico en su nueva propuesta instalada en la Biblioteca Pública de Zamora
El artista plantea una instalación única a partir de una experiencia de juventud con la luz de la desaparecida iglesia de las Concepcionistas
El artista Ignacio Parrilla reflexiona sobre la luz como elemento simbólico en su nueva muestra diseñada como una única instalación situada en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora.
La génesis del proyecto arranca de la experiencia personal del zamorano, quien en los años 80 accedió a la antigua iglesia de las Concepcionistas, el templo "estaba derruido y vi esa luz sublime que se colaba por una techumbre en ruinas” explicó el artista en la inauguración de la propuesta.
Ese contacto con lo que ahora se han transformado en la sala de exposiciones del centro, le ha inspirado la primera parte, donde ha apostado por recrear esa capilla, mediante el uso de poca luz en "Chimú", una instalación integrada por pinturas y piezas arqueológicas de la cultura himú donde el artista propone un diálogo entre culturas y pone en relación, entre otros conceptos como el nacimiento y la desaparición.
“Luz habitada", concebida como una “instalación específica”, está integrada por 13 elementos de gran formato desarrollados con técnicas mixtas “muy variadas y una profunda investigación en el color" e incluso utiliza luces físicas en algunos de ellos que permiten establecer un diálogo entre arte, arquitectura y memoria.
La muestra, que puede descubrir hasta el 7 de julio, plantea una respuesta poética a la pérdida de referentes espirituales, proponiendo "la contemplación como forma de resistencia y la luz como metáfora de sentido" e invita a recorrer un espacio de luz como experiencia estética y espiritual en un antiguo lugar de culto transformado en un espacio para el arte contemporáneo.
Trayectoria
Ignacio Parrilla estudió Ciencias Químicas y es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria está vinculada a Zamora con una beca que obtuvo en 1980 de la Diputación Provincial, y una experiencia internacional en los años 87 y 88, con una estancia en Oslo becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Ha tenido exposiciones por todo el ámbito europeo, Nueva York, París, Lisboa o Porto, y, sobre todo, en Castilla y León, y en Zamora, “vinculado siempre a esta tierra” señaló el delegado de la Junta Fernando Prada.
El político calificó al zamorano de “artista con letras mayúsculas, Ignacio, vinculado a Zamora, y creo que sería también digno de tener un museo en su propia casa, porque además de artista es coleccionista”.
La Biblioteca Pública sumó más de 112.00 préstamos el pasado año
La Biblioteca Pública de Zamora realizó el pasado año más de 112.000 préstamos, en concreto 113.211, de todo tiempo de materiales desde papel a digital y se hicieron 1.090 carnés nuevos lo que eleva la cifra de usuarios a 36.293 según explicó el delegado de la Junta.
Además, en el año 2025 se llevaron a cabo 230.669 visitas porque la institución “se ha transformado en un foro de conocimiento, un foro de experiencias importantes a lo largo del año, y sobre todo destacar esa relación de Zamora”. Por ella pasan “los niños desde la edad infantil, algunos proyectos para los bebés incluso, y lo hacen durante toda su etapa educativa y también cuando pasan a la universidad porque es un lugar también de estudio para muchos universitarios” sin olvidar las actividades orientada a la población adulta “gracias a esa vinculación con la ciudad”.
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