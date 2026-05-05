Huelga este jueves en Educación Infantil de 0 a 3 años

Bajo el lema "¡Nos van a oír!", los centros de Educación Infatil de 0 a 3 años ha convocado este jueves una jornada de huelga para reivindicar la equiparación de condiciones laborales, una normativa básica común y la dignificación de esta etapa educativa. Además, exigen también el fin de las unidades mixtas en centros completos con las tres etapas educativas.

CC OO también ha convocado una concentración este 7 de mayo a las 18.00 horas en la plaza de la Marina.

Durante el paro, los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años dependientes de la Junta de Castilla y León deberán contar, como servicios mínimos, con un técnico superior de Educación Infantil por unidad, además de personal de servicios y cocina, según recoge el Bocyl en su edición de hoy.

La orden, publicada por la Consejería de Educación, establece además que en las escuelas infantiles dependientes de la Administración educativa deberá permanecer también un responsable del centro para garantizar el funcionamiento básico de las instalaciones y la atención al alumnado.

En el caso de otros centros educativos con unidades autorizadas del primer ciclo de Infantil, como CEIP, CRA o CEO, el servicio mínimo fijado será un técnico superior de Educación Infantil por unidad.