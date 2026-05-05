El historiador Miguel Ángel Hernández publica su segundo libro sobre la presencia de españoles en Nueva York

El historiador Miguel Ángel Hernández Fuentes profundiza en la presencia de españoles en la ciudad de Nueva York en un nuevo libro, sobre el que hablará el miércoles 6 de mayo a las 20.00 horas en el Colegio Universitario acompañado del director de ZamorArte Juan Carlos López.

El volumen “Españoles en Nueva York. Inmigrantes en la América anglosajona (1776-1898)” nace del interés del sacerdote cuando residió en la Gran Manzana por saber qué movió a fundar “La Nacional, una sociedad de socorros mutuos que se funda en el siglo XIX y que ahora es un centro de difusión del español”.

El libro, fruto del trabajo de una década de este investigador, saca del olvido la odisea de una colonia que tuvo su influencia en el día a día de la ciudad.

A lo largo de las páginas Hernández otorga visibilidad a una extensa nómina, más de una cincuentena de españoles, con ocupaciones muy diversas desde empresarios hasta artistas, pasando por religiosos y periodistas que probaron suerte en la metrópoli.

¿Sueño americano?

“Los primeros eran fundamentalmente empresarios que suministraban armas, mantas, ropa y víveres a los colonos que se habían levantado contra el Imperio Británico” explica el autor que asegura que “con los años el perfil se fue diversificando, pero una característica común es que muchos de ellos encontraron en Nueva York, una ciudad muy dinámica en la que pudieron progresar y cumplieron del sueño americano” y sin olvidar sus raíces, ya que “se juntaban, tenían una vida social muy intensa entre ellos e incluso algunos también se incorporaron y se integraron en la alta sociedad neoyorquina”.

Trayectoria

Miguel Ángel Hernández es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca y licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido director del Archivo Histórico y del Museo Diocesano de Zamora y ahora compagina su actividad docente e investigadora con su labor como párroco de San Torcuato.

Su campo de investigación comenzó por la historia local, con especial atención a la historia cultural y religiosa del siglo XIX y el patrimonio histórico artístico, gestando el proyecto cultural y turístico La Milla Románica.

Su interés por la investigación le ha movido a dar a conocer la huella española en Nueva York desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del XX, una línea de trabajo que inició en una estancia de cuatro años en el Bronx y se ha materializado en numerosos artículos académicos y en la publicación del libro “Del Mediterráneo al Hudson”.