Herido un motorista en un accidente de tráfico en Zamora
Ha sucedido en la Calle Antón Centenera
A las 7.54 de la mañana de hoy se dio aviso de una colisión entre una moto y un turismo en la que el motorista, un hombre de 35 años, resultó herido y necesitó asistencia sanitaria.
Hasta el lugar en el que tuvo lugar el suceso, en la calle Antón Centenera de Zamora, se movilizaron una ambulancia del Sacyl y la Policía Nacional. El herido ha sido trasladado al complejo sanitario.
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