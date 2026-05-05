Herido un motorista en un accidente de tráfico en Zamora

A las 7.54 de la mañana de hoy se dio aviso de una colisión entre una moto y un turismo en la que el motorista, un hombre de 35 años, resultó herido y necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el lugar en el que tuvo lugar el suceso, en la calle Antón Centenera de Zamora, se movilizaron una ambulancia del Sacyl y la Policía Nacional. El herido ha sido trasladado al complejo sanitario.