Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora ha perdido 68 baresLas Edades del Hombre se despiden de ZamoraEl gran éxito de "EsperanZa"Prada pide que el Ministerio asuma las competencias tras la huelga de médicosFromago: historia del mejor fromelierSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Herido un motorista en un accidente de tráfico en Zamora

Ha sucedido en la Calle Antón Centenera

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl.

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. / JUNTA DE CYL - Archivo

Oliva Conde

A las 7.54 de la mañana de hoy se dio aviso de una colisión entre una moto y un turismo en la que el motorista, un hombre de 35 años, resultó herido y necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el lugar en el que tuvo lugar el suceso, en la calle Antón Centenera de Zamora, se movilizaron una ambulancia del Sacyl y la Policía Nacional. El herido ha sido trasladado al complejo sanitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Renfe cruza otra línea roja: crea un directo Galicia-Madrid, sin parada en Zamora
  2. Una pareja, imputada por cobrar subvenciones de la PAC con parcelas que no son de su propiedad
  3. ¿Adiós al cuaderno y la pizarra? Así enseña matemáticas un colegio de Zamora a través del Aprendizaje Basado en el Juego
  4. Los principales acusados del caso By Alice de Zamora se declaran culpables pero eluden la prisión
  5. El Ayuntamiento de Zamora notifica multas de tráfico y de la ORA a través del tablón de anuncios a más de 450 conductores, comprueba si eres uno de ellos
  6. Las Edades del Hombre se despiden con entrada gratuita para los zamoranos
  7. De los pendones a Estopa y Melendi: 47 actividades en la programación cultural de mayo en Zamora
  8. Zamora ha perdido 68 bares y 28 restaurantes en tres años

Herido un motorista en un accidente de tráfico en Zamora

Herido un motorista en un accidente de tráfico en Zamora

Títeres y folclore en la programación de los teatros del 4 al 10 de mayo

Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes: “Este libro pone a mi abuelo en un plano terrenal, con sus miedos e inseguridades”

Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes: “Este libro pone a mi abuelo en un plano terrenal, con sus miedos e inseguridades”

El Conservatorio Miguel Manzano lleva a cabo una jornada de puertas abiertas

Exigen al PSOE "actitud combativa" para defender los servicios ferroviarios de Zamora

Exigen al PSOE "actitud combativa" para defender los servicios ferroviarios de Zamora

Santi Gandul o la jam Session Mubaza Fem, del 4 al 10 de mayo, en La Cueva del Jazz en Vivo

Santi Gandul o la jam Session Mubaza Fem, del 4 al 10 de mayo, en La Cueva del Jazz en Vivo

Bomberos del Consorcio Provincial de Zamora mejoran su preparación en accidentes con personas atrapadas

Ninguno de los 700 primeros MIR elige Zamora como destino para su formación de médico especialista

Ninguno de los 700 primeros MIR elige Zamora como destino para su formación de médico especialista
Tracking Pixel Contents