Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes: “Este libro pone a mi abuelo en un plano terrenal, con sus miedos e inseguridades”

El ciclo “Otras formas de leer” trajo a Zamora a Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes, quien presentó en la Biblioteca Pública su trabajo “El abuelo Delibes”, que descubre la dimensión más familiar y humana del escritor vallisoletano y que ya va por su segunda edición.

¿Cómo describe a Miguel Delibes desde su perspectiva de nieto?

Al igual que para sus 17 otros nietos, era un abuelo normal y corriente, como el que podía tener cualquiera. Fue a medida que nos fuimos haciendo mayores cuando descubrimos a ese otro abuelo. Pero, en un primer momento, era quien te daba la propina, te defendía frente a tus padres…como cualquier otro.

¿A qué edad se dio cuenta de que, verdaderamente, no era como todos?

Lo ibas intuyendo con diez u once años, sobre todo cuando ibas a hacer un examen de Literatura y salía un fragmento de uno de sus libros. O cuando ganó el Premio Cervantes, aunque ahí ya éramos algo mayores.

¿Qué le empujó a escribir el libro sobre la figura de Miguel Delibes?

No era una idea premeditada, surgió, en cierto modo, de casualidad. Estaba haciendo limpieza en el trastero y encontré una serie de anotaciones mías que había hecho en un viaje con mi abuelo a una cacería en Albacete. Esas cuartillas estaban muy mal escritas, porque tendría alrededor de veinte años. Las empecé a reescribir y a tirar de recuerdos y comenzó a tomar forma.

Un trabajo hecho en familia

En ese proceso, ¿contó con la ayuda de su familia?

Cuando estaba un poco hilvanado el texto, me puse en contacto con mis hermanos y primos, para poder tener una visión un poco más objetiva y global de Delibes, que no fuera exclusivamente la que yo tenía. Sobre todo, conté con las aportaciones de los nietos, que para eso el libro se titula “El abuelo Delibes”, pero también han tenido cabida testimonios de mi padre, mis tíos y mi madre, que fue su secretaria durante sus 25 últimos años de vida. Todos ellos han colaborado en el proceso a base de fotografías, de dedicatorias en novelas que hemos ido recopilando para hacer uno de los capítulos y, sobre todo, de testimonios, para completar recuerdos que a mí me faltaban y recordar otros de los yo que no tenía conocimiento.

Presentación del libro "El abuelo Delibes", en la Biblioteca Pública de Zamora. / Alba Prieto

¿Qué se le ha removido por dentro al recopilar todas estas anécdotas de su abuelo?

Ha sido un proceso muy bonito, porque ha durado bastante en el tiempo, ya que no tenía una fecha concreta de entrega. He estado trabajando casi tres años de una manera muy pausada, en momentos que tenía libres. En los últimos tiempos, se aceleró todo un poco, pero no ha dejado de ser un proceso muy bonito, recordando muchas cosas que estaban algo olvidadas.

Cuando estaba un poco hilvanado el texto, me puse en contacto con mis hermanos y primos, para poder tener una visión un poco más objetiva y global de Delibes

Aunque el protagonista es Miguel Delibes, también hay espacio para su mujer, Ángeles de Castro, aunque era muy pequeño cuando ella falleció.

En todas las charlas que imparto, ella es un pilar fundamental, como lo fue para mi abuelo. Uno de sus libros, “Señora de rojo sobre fondo gris”, nos permite conocer a los nietos lo que significó nuestra abuela, que debía de ser una señora de los pies a la cabeza y muy importante en la vida de mi abuelo y de sus siete hijos, que nos han ido contando muchas anécdotas de ella.

Un cambio de visión del autor

En las presentaciones que ha ido haciendo de este trabajo, ¿se ha dado cuenta de que la imagen que usted tenía de su abuelo dista mucho de la de sus lectores?

Precisamente, este era el objetivo del libro, mostrar esa otra imagen de Delibes, la menos conocida. Es cierto que sus lectores lo querían mucho, pero apenas se publicitaba, no salía en los medios y, cuando lo hacía, se le veía como malhumorado en las entrevistas. No le gustaba nada la fama, no la terminaba de asimilar. El Delibes más familiar, aunque no lo pudimos disfrutar tanto como otros abuelos, era completamente distinto a esa imagen que daba de cara al público.

Germán Delibes Caballero, con su libro. / Alba Prieto

¿Qué es lo que más ha podido sorprender del auténtico Delibes?

Quizá el momento de recibir el Premio Cervantes. En los días previos, tenía tal miedo a la exposición pública, le angustiaba tanto, que le llevó a solicitar a sus médicos de confianza que le dieran la baja por enfermedad, para no tener que acudir a ese acto. Hasta ese punto llegaba esa angustia vital que le impedía disfrutar de aquellos momentos, lo pasaba realmente mal. Son aspectos que sorprenden al lector, cuando a él se le ve en las imágenes recibir el reconocimiento y dar un discurso maravilloso, aunque la intrahistoria detrás es compleja y poco conocida.

No le gustaba nada la fama, no la terminaba de asimilar

¿Qué puede aportar conocer una faceta más humana de un autor al que todo el mundo admira?

Pone a Delibes en un plano terrenal, como una persona más, con sus miedos e inseguridades. Él era una persona cariñosa y cercana, aunque fuera del ámbito familiar no lo aparentara. De hecho, hay gente que me decía que había ido a saludarlo en un paseo y le había echado la bronca. Pero ese abuelo no era así cono sus nietos, por supuesto.

Anécdotas sin censuras

¿El peso de un escritor como Delibes le supuso cierto reparo a la hora de compartir algunas anécdotas?

El libro ha tenido que pasar el cribado de mis tíos y mi padre, pero ellos me dijeron que no había nada que censurar. Si hay tanta gente que con anterioridad había escrito sobre él, ¿por qué no iba a poder hacerlo un familiar? Mi tío Miguel reconoció que estaba escrito con mucho cariño y respeto.

“Señora de rojo sobre fondo gris” es la novela que nos permitió a los nietos conocer a la que fue nuestra abuela

¿Se entiende mejor al autor descubriendo su faceta humana?

Creo que sí, porque es una manera de completar su imagen, conocer a la persona que hay detrás del escritor, que considero muy necesario porque, como he comentado anteriormente, se ha escrito mucho sobre él, pero esta faceta quizá más inédita, interesa bastante para descubrirlo.

Con la extensa bibliografía de su abuelo, ¿es capaz de quedarse con solo una de sus obras?

Me gustan muchas de ellas, pero no tengo duda de que me quedaría con “Señora de rojo sobre fondo gris”, porque, además de nacer en el libro, es la novela que nos permitió a los nietos conocer a la que fue nuestra abuela y, además, vas reconociendo a todos los personajes que se citan, por mucho que estén camuflados en otras identidades. Sabes perfectamente quién es cada uno por sus rasgos y su forma de actuar. Sin duda, esa es mi novela favorita del abuelo.