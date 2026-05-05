Un festivo más en mayo y en toda Europa, la propuesta de la FRAH de Zamora

Si existe en el calendario un festivo por el patrón de Zamora, otro para celebrar el Día de Castilla y León y uno de fiesta nacional por el Día de la Hispanidad, ¿por qué no un festivo que conmemore el Día de Europa? Con esa premisa, la Fundación hispanolusa Rei Afonso Henriques ha reivindicado este martes desde su sede zamorana del antiguo convento de San Francisco la importancia de contar con un festivo europeo, que además se celebraría este mes de mayo, el día 9.

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) ha calificado de "muy importante" convertir en festivo no laborable para toda la Unión Europea el 9 de mayo como Día de Europa. El secretario general de la FRAH y director del Centro Europe Direct Zamora, José Luis González Prada, ha puesto en el debate público la posibilidad de contar con esa nueva festividad y aunque ha admitido que esa posibilidad todavía es lejana, ha considerado relevante "llamar la atención" de toda la ciudadanía con esa propuesta.

"Creo que la unión de países tiene mucho sentido y que ese día festivo podría ayudar a que se entendiera mejor el propósito inicial del proyecto común", ha declarado González Prada, que ha recordado que el Día de Europa conmemora "la historia de una integración" que apuesta por la paz y por un modelo de colaboración entre países.

Ha resaltado que la Unión Europea se basa en la diversidad, en el respeto a las lenguas de los distintos países y en la búsqueda de mecanismos de solución de conflictos a través de la identificación de un interés común.

González Prada también ha desgranado la labor de los Centros Europe Direct como el existente en la FRAH de Zamora, que son espacios de información para "divulgar y para recabar" los datos de interés para la ciudadanía.

Con motivo de la celebración del Día de Europa, la Fundación Rei Afonso Henriques ha programado, a través del Centro Europe Direct de Zamora, diversas actividades englobadas en la Semana de Europa 2026. Los actos arrancan este martes día 5 con un concierto de alumnos del Conservatorio Miguel Manzano, a partir de las siete y media de la tarde.

Jornada de puertas abiertas y concurso online

Este miércoles día 6, a través de las redes sociales, la cuenta del Centro Europe Direct de Zamora, @europedirectzamora, abrirá su concurso "EuroReto ¿cuánto sabes de la UE?", que permitirá la participación de los usuarios a través de las redes para demostrar sus conocimientos de la Unión Europea.

Finalmente, el viernes 8 de mayo se organizará una jornada de puertas abiertas en la Fundación Rei Afonso Henriques, entre las 9.15 y a las 14.00 horas. Quince minutos antes del inicio de esa jornada de puertas abiertas se ha programado un acto institucional y un café con periodistas ligado al Día de Europa. Además, ese mismo día a las 10.00 horas comenzará en la FRAH una actividad educativa para el alumnado del colegio Santísima Trinidad del barrio zamorano de Pinilla.

En el conjunto de Castilla y León, todos los centros Europe Direct conmemoran también el jueves el Día de Europa con una ceremonia de izado de bandera de la Unión Europea en Tordesillas (Valladolid). Quien sabe si esa localidad vallisoletana se convertirá en un futuro en el Villalar del Día de Europa en Castilla y León.