Espectáculos para todos los públicos en Zamora en el XXXVII Festival de Títeres y Marionetas: consulta el programa completo

Desde representaciones entrañables para todos los públicos hasta temas sensibles contados para mayores, en el festival que tendrá lugar en Zamora se representarán a lo largo de esta semana variedad de espectáculos que tratarán todo tipo de temas desde enfoques múltiples.

Habrá shows convencionales en clave de humor y espectáculos más delicados que tratan problemas como la manipulación en el mundo laboral.

Martes 5 de mayo

El espectáculo, que tendrá lugar a partir de las 18.00 horas de este martes en la Plaza Mayor, tendrá como protagonista al entrañable payaso Pumuky que sobre su triciclo repartirá magia por las calles de Zamora.

Miércoles 6 de mayo

La ludoteca de la Asociación de vecinos de San José Obrero acogerá a las 18.00 horas del miércoles la obra "La espada y el dragón", un espectáculo para todos los públicos que habla de igualdad, respeto a la naturaleza, valentía y amistad. De la mano de Alúa Teatro, este show estará lleno de sorpresas y se podrá disfrutar de música en directo.

A las 19.00 horas se representará "Eco" en la Plaza de Viriato, una obra que enseña a encontrar la libertad aprendiendo a vivir con las ataduras. Trata las relaciones interpersonales a partir de la historia de una pareja de cómicos.

La última actuación del día será a cargo de Iru Teatro, que representará "El show de Tit" en el Teatro Principal a partir de las 20.30 horas. La obra se apoya en los títeres para mostrar la metáfora de la manipulación en el mundo laboral, y está recomendada para mayores de doce años.

Jueves 7 de mayo

A las 18.00 horas tendrá lugar en el Parque Luz el primer espectáculo de la tarde a cargo de La Carismática. "Fisgón" es una instalación que pretende ser cercana e íntima, y crear una escenografía completa para cada asistente. Lo hace a través de la técnica "Lambé Lambé", que consiste en ver el espectáculo a través de un pequeño hueco.

A las 19.00 horas, Mundo Costrini mostrará "Les Frikis" en el mirador de San Cipriano. Se trata de una obra para todos los públicos que, en clave de humor, recoge las aventuras de una pareja de comediantes. Habla del amor como la salvación de los problemas.

A las 20.30 horas tendrá lugar en el Teatro Principal el último espectáculo del jueves. "Una rueda que da vueltas" es un show que rinde homenaje a molineros y molineras de Ávila.

Viernes 8 de mayo

A las 18.00 horas comenzará en el Teatro Principal "Plenilunio", una obra que, mediante un juego de palabras habla sobre el crecimiento y la luna, haciendo referencia a la crianza y a la niñez.

A las 18.30, en la Plaza Ángel Bariego, en San José Obrero, tendrá lugar "Varieté", un espectáculo que combina la poesía visual con el humor a cargo del titiritero argentino Roberto White. La escenificación busca transformar objetos cotidianos y utilizar el cuerpo del actor como medio para dar vida a los personajes, sin utilizar la palabra.

A las 19.00 horas, en el Mirador de San Cipriano, Alex Marionettes representará "Mr. Barti", una obra que busca borrar las líneas entre realidad y ficción y emocionar a partir del movimiento, el carácter y los cambios de humor de un títere muy vivo.

La última representación del viernes tendrá lugar en el Teatro Principal a partir de las 20.30 horas de la tarde y será "Manual de seres vivos", una obra que, a través del humor explora el poder de las palabras para dar forma a las emociones.

Sábado 9 de mayo

Para despedir el festival, el sábado 9 de mayo se representará "Awen", un proyecto que, a través del teatro, los títeres y la manipulación de objetos busca mostrar la necesidad de volver a la naturaleza.