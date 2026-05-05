Concentración bajo paraguas de los usuarios zamoranos del AVE y anuncio de una nueva movilización: "El 31 de mayo tenemos que volver a la calle"

Unas 150 personas han participado, la mayoría de ellos resguardados bajo los paraguas para protegerse de la lluvia, en la primera concentración convocada por los usuarios zamoranos del AVE en reacción a la supresión de uno de los trenes Madrid-Vigo, que a partir del 20 de mayo sentará un precedente al ser el primero que pase de largo sin parar en Zamora.

Los usuarios han lamentado el último movimiento del operador ferroviario público y han denunciado que además no supondrá ningún recorte de tiempo para los vigueses, ya que, de hecho, llegarán unos minutos más tarde a Madrid que con el servicio actual.

La movilización de este martes ha sido antesala de lo que pretende ser una movilización de mayor calado que se desarrollará a finales de mes. "El 31 de mayo tenemos que volver a la calle", han anunciado en la lectura de un comunicado en la plaza de la Constitución, en los soportales de la Subdelegación del Gobierno.

Concentración de usuarios del AVE de Zamora en la plaza de la Constitución. / Alba Prieto

Para los viajeros frecuentes del AVE, la mayoría residentes en Zamora que trabajan en Madrid, la supresión de ese servicio ferroviario es "otro golpe a una provincia que ya llega muy castigada". Al respecto, han denunciado que "no se puede hablar de igualdad territorial mientras se recortan paradas precisamente en los territorios que más necesitan estar conectados".

Usuarios frecuentes

Los usuarios zamoranos del AVE, como el presidente de la asociación a la cabeza, José Ramón Andrés a la cabeza, han mirado con envidia a otras ciudades que sí disponen de un tren madrugador del que adolece Zamora, ya que el que llega a Madrid poco antes de las nueve de la mañana lo hace demasiado tarde para los que tienen que trabajar en la capital de España.

José Ramón Andrés ha indicado que actualmente son unos 150 los zamoranos que se desplazan al menos dos días a la semana a Madrid por motivos laborales, una bolsa de gente asentada en esta provincia que puede incrementarse de forma importante con unas buenas conexiones ferroviarias entre Zamora y Madrid.