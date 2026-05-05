Caso legionela: se abrirá expediente por posible infracción grave a la empresa gestora de la piscina de los Almendros de Zamora

La Junta de Castilla y León, como administración competente en materia de salud pública, abrirá un expediente sancionador a la empresa que gestiona la piscina climatizada de Los Almendros de la ciudad, Eulen, por el caso de legionela detectada en el sistema de agua caliente sanitaria y que no fue comunicado ni a la Administración autonómica ni al Ayuntamiento de Zamora, de quien depende el uso y disfrute de las instalaciones.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que de la inspección del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta que se produjo el pasado 6 de abril con motivo de la paralización de la actividad y la comprobación de las medidas sanitarias podrían derivarse uno o varios expedientes sancionadores por posibles infracciones graves o muy graves. A raíz del acta de inspección de esa fecha se derivarán "diferentes procedimientos sancionadores", ha explicado Prada, que ha admitido que "obviamente hay una falta de comunicación" de ese positivo en legionela.

Por ello, se abrirá uno o varios expedientes sancionadores a la empresa a la que el Ayuntamiento concedió la gestión de las instalaciones con el fin de determinar "si incumple o ha incumplido" con sus obligaciones, en base a las pruebas que se incluyen en el expediente y que parten de esa acta de inspección del 6 de abril.

Inicialmente, según los primeros indicios, parece que la empresa "incumplió toda una serie de controles de un aspecto importantísimo para la salud" como es el de la legionela. Por ello, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Zamora y sus servicios jurídicos determinarán los expedientes sancionadores que se abren a la empresa, que dependiendo de si se tratan de infracciones graves o muy graves conllevarán una sanción económica u otra. La apertura del expediente se producirá en breve por parte del instructor, ya que se trata de un procedimiento sancionador rápido y que "está practicamente en marcha", ha detallado Prada.