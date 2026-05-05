"Parece que no le damos importancia, parece que no es muy frecuente y no es cierto. El cáncer de vejiga es bastante habitual tanto en hombres como en mujeres", explica Pilar de la Higuera, presidenta de la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer, a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Durante el día mundial del cáncer de vejiga, Higuera, junto con otros miembros de la Asociación, han salido a las calles de Zamora para hablar con los transeúntes sobre los factores de riesgo, síntomas y precauciones que llevar a cabo para prevenir el cáncer de vejiga.

El cáncer de vejiga, más frecuente de lo que se piensa, se relaciona directamente con el tabaco. / A.B.G.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que el cáncer de vejiga es un tumor mucho más frecuente de lo que transmiten las estadísticas o los medios de comunicación: "Nosotros queremos lanzar un mensaje y decir que la detección precoz es importantísima, así como la prevención, y eso es precisamente no fumar, porque el tabaco, aunque no lo parezca, está directamente relacionado con el cáncer de vejiga".

El consumo de tabaco

Higuera ha destacado la importancia del tabaco dentro de este cáncer, recalcando que no solo afecta a las vías respiratorias: "Asociamos tabaco con cáncer de pulmón, pero no es el único caso, puesto que el tabaco está directamente relacionado con el cáncer de vejiga. "Más de 60 productos carcinógenos contenidos en los cigarrillos son absorbidos y eliminados por la orina, afectando en gran medida a las células de la pared de la vía urinaria. El 50% de los cánceres de vejiga diagnosticados tienen como causa el consumo de tabaco", indican desde la Asociación.

Otros factores de riesgo

Entre los factores de riesgo que favorecen la aparición de un cáncer de vejiga, se encuentra la edad: "Algunos estudios defienden la relación entre la infección por HPV (virus del papiloma humano) y el cáncer de vejiga. Se estima que hasta un 17% de estos tumores podrían deberse en parte al hecho de ser portador de serotipos del HPV de alto riesgo", explican desde AZAYCA.

AZAYCA informa por el día del cáncer de vejiga. / A.B.G.

Signos y síntomas del cáncer de vejiga

El síntoma principal para sospechar de un cáncer de vejiga es la aparición de sangre en la orina (hematuria) sin dolor asociado durante la micción. La aparición de sangre en la orina puede detectarse a simple vista o en un análisis de orina, aunque también puede deberse a otros procesos no tumorales, por ello, "es muy importante la realización de pruebas al menor síntoma. Es cierto que muchas veces es solamente una infección. Pero la revisión es importante, la detección precoz", añade.

Otro tipo de síntomas que pueden ser propios del cáncer de vejiga:

Molestias urinarias

Necesidad de orinar con más frecuencia y en poca cantidad

Dolor o escozor al orinar

Ganas de orinar justo después de acabar de hacerlo

Además, estos síntomas también pueden darse sin necesidad de provocar hematuria asociada.

Noticias relacionadas

La importancia de fortalecer el suelo pélvico

"Aquellas personas que estén diagnosticadas con un cáncer de vejiga es fundamental que hagan ejercicios de suelo pélvico, porque fortalecen todo lo que es el core, fortalecen todos los músculos y prevenir los efectos secundarios que puede tener una intervención quirúrgica, como puede ser la incontinencia urinaria", detallan. "Desde la asociación ofrecemos ejercicios continuados a la semana. Tan solo hay que acudir a la sede. Allí, nuestra fisioterapeuta especializada en suelo pélvico revisa previamente a los pacientes y, con esa valoración previa, los incorpora en los ejercicios", concluye Higuera.