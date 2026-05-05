El Ayuntamiento de Zamora asume el mantenimiento condicionado de la obra humanizada de Requejo y espera las de Cardenal Cisneros y la avenida Galicia

El Ayuntamiento de Zamora ya ha asumido que la avenida de Requejo ha sido transferida y es la Administración local la que a partir de ahora debe encargarse de su mantenimiento y conservación. Eso sí, lo ha hecho tras dejar claro primero con un peritaje que hay algunos elementos contemplados en el proyecto que faltan de la obra y que tendrá que ser, o bien la empresa que ejecutó los trabajos, o bien el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien asuma su reposición.

Entre esas carencias figuran tanto algunas plantas que se habían secado antes de que la vía se transfiriera al Ayuntamiento tras las obras de humanización acometidas y algunas otras plantas y arbustos que incluso habían sido robados antes de recibirse la obra.

De cara al mantenimiento de las nuevas zonas verdes y de arbolado plantadas con el proyecto de humanización de travesías, el Ayuntamiento ya ha encargado esos trabajos a la empresa concesionaria de parques y jardines gracias a que en el contrato municipal de ese servicio se contemplaba ya incluir en un futuro nuevas zonas verdes a asumir por parte de la concesionaria. Igualmente, cuando dentro de dos años se liciten un nuevo contrato ya se contemplarán de forma específica las travesías que pasan a titularidad municipal tras las obras de humanización, según ha explicado este martes el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Toque de atención de cara a futuras recepciones

El máximo responsable municipal ha considerado que la amenaza que realizó en su día con no asumir la cesión de esa avenida si no se acometían las reparaciones oportunas ha servido de "toque de atención" para que no pase lo mismo a la hora de recibir las obras de humanización de la avenida Cardenal Cisneros y de la avenida de Galicia.

En el caso de Cardenal Cisneros, en la que ya se ha concluido la obra principal a falta de algunas mejoras incluidas posteriormente para ajustarse a la normativa, al Ayuntamiento de Zamora todavía no le ha llegado ninguna documentación sobre el inicio de la transferencia de titularidad de esa travesía, que pasará de ser del Ministerio de Transportes a tener titularidad municipal. Al no haberse transferido aún, en ese caso por el momento es el propio Ministerio o la empresa constructora quienes asumen el mantenimiento de las zonas verdes del bulevar. De hecho, este mismo martes han empezado a quitar las malas hierbas y realizar las actuaciones más urgentes de mantenimiento de las zonas verdes, trabajos que han arrancado en la zona alta de Cardenal Cisneros, junto a la rotonda del Sancho, según ha precisado Guarido.

Más retrasada aún va la obra de humanización de la avenida de Galicia y la cuesta de la Morana, que también pasará a titularidad del Ayuntamiento una vez concluidos los trabajos y comprobado que se ajustan a lo previsto en el proyecto de obras.