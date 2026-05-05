Elecciones
Asunción Jorge pugna por la presidencia de La Esperanza
La aspirante desea "darle un aire nuevo a la cofradía" y su candidatura supone la tercera en unos comicios que tendrá lugar el próximo 16 de mayo
Asunción Jorge Martín ha presentado su candidatura a la presidencia de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Zamora.
Esta dama ha dado el paso de concurrir a los comicios porque “quiero intentar darle un aire nuevo a la cofradía, respetando la tradición de nuestra Semana Santa” y señala la importancia de "aportar nuevas ideas y lo que está bien, que continúe”.
También ha pesado en su decisión que “mucha gente me lo pedía porque querían que se presentara una mujer”.
Esta semanasantera, que acompañado a la Esperanza desde que era una niña, reconoce que “me gusta la cofradía y tengo un sentimiento religioso hacia la Virgen”.
Tercera candidatura
Su candidatura se suma a las de Alberto Rus y de Pablo Alonso, quien aspira a la reelección. Los aspirantes pudieron remitir sus datos hasta el pasado 2 de mayo y al haber varios candidatos la junta directiva cesante remitirá a los cofrades la relación de las mismas enviadas en tiempo y forma.
Votación
Los cofrades deberán acudir a votar el 16 de mayo en el Seminario San Atilano de 17.00 a 21.00 horas y ganará la persona que obtenga la mayoría simple de los votos.
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