La Asamblea Vecinal de Zamora denuncia presunto incumplimiento del contrato de recogida de basuras

La Asamblea Vecinal de Zamora ha denunciado públicamente el presunto incumplimiento de varios puntos del pliego de condiciones técnicas que regula la contratación de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio en la ciudad.

La organización vecinal se reunió a petición de varias personas con discapacidad, personas mayores y vecinos con movilidad reducida de distintos barrios de Zamora, que aseguran estar afectadas en su derecho a retirar de sus viviendas los residuos sólidos en condiciones de accesibilidad y seguridad.

Tras analizar el contenido del pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Asamblea afirma haber constatado incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria del servicio en distintos apartados del contrato.

Recogida de residuos voluminosos

Uno de los puntos señalados es el artículo 36, relativo a la recogida de residuos voluminosos. Según la Asamblea, el contrato contempla un servicio gratuito de recogida concertada que no se limita a depositar los residuos junto al contenedor tras una llamada previa, sino que también incluye la retirada desde el domicilio para personas mayores o con discapacidad acreditada que tengan dificultades para trasladarlos por sus propios medios.

La Asamblea sostiene que este servicio “ni se publicita ni se presta”, algo que asegura haber comprobado revisando la información disponible en la web municipal, en la de la empresa adjudicataria y mediante llamadas telefónicas tanto a PreZero como a la oficina municipal de Medio Ambiente.

Distribución de los contenedores

Otro de los incumplimientos denunciados se refiere al artículo 41, sobre la distribución de los contenedores. La Asamblea recuerda que el pliego exige garantizar la accesibilidad hasta los contenedores, incluso mediante la prolongación de aceras cuando sea necesario. Sin embargo, denuncia que en muchas zonas de la ciudad los vecinos deben abandonar la acera para llegar a los contenedores, lo que supone una barrera para personas con movilidad reducida.

Contenedores adaptados a minusvalías y personas mayores

También se señala el artículo 44, relativo a la existencia de contenedores adaptados para personas con discapacidad y personas mayores. La Asamblea Vecinal asegura que en Zamora no existen contenedores realmente adaptados, ya que, según denuncia, los actuales no permiten a una persona en silla de ruedas depositar la basura de forma autónoma.

Servicio de mantenimiento y reposición de contenedores

En relación con el artículo 47, sobre mantenimiento y reposición de contenedores, la organización vecinal critica el deterioro progresivo de muchos recipientes, con tapas rotas, palancas de mano en mal estado o insalubres y pedales demasiado duros o inoperativos.

Barrido manual de aceras y/o calzada

La Asamblea también apunta al artículo 62, relativo al barrido manual de aceras y calzadas. Según denuncia, existen zonas estrechas o de difícil acceso donde las barredoras no pueden entrar y que, pese a ello, no son limpiadas manualmente ni se retiran los residuos acumulados.

La organización vecinal afirma ser consciente de que existen otros aspectos del contrato que, a su juicio, tampoco se están ejecutando correctamente. Además, recuerda que la empresa adjudicataria cobra mensualmente por unos servicios que, según sostiene, no se prestan de forma completa ni adecuada en la ciudad.

Desde el colectivo consideran que esta situación no solo causa un perjuicio general a la ciudadanía, sino que también vulnera la dignidad y el derecho a la accesibilidad de muchas personas. Además, advierten de que puede poner en riesgo la integridad física tanto de los vecinos al depositar la basura como de los trabajadores del servicio, debido a la falta de medios y vehículos adecuados para realizar su labor diaria.